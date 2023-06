Birmanie: les généraux de la junte s'avouent incapables de juguler le trafic de drogue

À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le trafic de stupéfiants, les généraux birmans se sont avoués être incapables de juguler le commerce de drogue sur leur territoire.

C'est un aveu rarissime de la junte birmane. La junte militaire a beau mettre en scène les dernières saisies réalisées en Birmanie et faire brûler devant les caméras des piles d'héroïne, de cannabis, de méthamphétamine ou d'opium dans plusieurs villes du pays, le chef du bureau anti-drogues avoue dans la presse officielle que la production et le trafic de drogue n'ont pas du tout diminué.

« Même si d'innombrables toxicomanes, producteurs, trafiquants et cartels ont été arrêtés et poursuivis en justice, la production et le trafic de drogue n'ont pas du tout diminué », a déclaré dans un rare aveu d'impuissance le chef de la lutte anti-drogues, Soe Htut, au journal officiel Global New Light of Myanmar.

Triangle d'or du commerce illicite mondial

L'État Shan, à la frontière du Triangle d'or du commerce illicite mondial, Birmanie, Laos, Cambodge, reste la première source de fabrication de méthamphétamines du sud-est asiatique. La culture du pavot à opium aurait, selon les Nations unies, connu un regain d'activité depuis le début de l'année 2021, en raison du chaos sécuritaire et politique consécutif à la prise de pouvoir des militaires.

Les militaires, qui ont chassé un gouvernement élu et pris le pouvoir en 2021, n'ont pas l'intention de mettre un terme à ce commerce lucratif, selon les analystes. Les militaires sont « en fait le cartel de protection ultime de ce commerce, et ce depuis de nombreuses années », a déclaré à l'AFP l'expert indépendant David Mathieson.

Selon les Nations unies, la culture du pavot à opium en Birmanie couvre aujourd'hui un peu plus de 40 000 hectares, soit environ la moitié de la taille de la ville de New York.

(Avec AFP)

