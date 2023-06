Pékin se déclare soulagée après l'insurrection avortée de Prigojine en Russie

L’insurrection d’Evgueni Prigojine a été évidemment suivie de près chez le voisin chinois. Le chef de la diplomatie chinoise a reçu dimanche le vice-ministre russe des Affaires étrangères, rappelant que la Chine avait soutenu Moscou lors de la mutinerie samedi en Russie.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

C’est un « ouf » de soulagement qui transpire dans les colonnes du Huanqiu Shibao notamment : « La rébellion armée de Prigojine a pris fin rapidement en moins de 24 heures », note ce journal filial du Quotidien du Peuple, qui reprend les déclarations du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères la veille. « Ce sont les affaires intérieures de la Russie, a affirmé dimanche le porte-parole de la diplomatie chinoise. En tant que voisin amical et partenaire de coopération stratégique global dans la nouvelle ère, la Chine aide la Russie à maintenir la stabilité nationale et à atteindre le développement et la prospérité. »

Soulagement et discrétion

Ce qui est qualifié ici par les médias d’État « d’incident du 24 juin » ne rentre pas en effet dans le récit officiel d’un Vladimir Poutine bénéficiant d’un soutien total du peuple russe dans sa guerre contre l’Ukraine. D’où le silence de la plupart des médias chinois encore ce lundi matin autour de cette mutinerie éclair des mercenaires de Wagner.

C’est le scénario tant redouté par le pouvoir chinois depuis que le Kremlin a lancé l’invasion de l’Ukraine qui s’est produit samedi : que la guerre en Ukraine ne finisse par nuire à la stabilité du régime russe. La crainte d’un « effet domino » est également pointée sur les réseaux sociaux, très surveillés en Chine. Certains commentateurs regrettant qu’en cas d’affaiblissement de Poutine « il n’y ait personne d’autres pour partager le fardeau de la pression occidentale ».

D’autres et notamment le compte social de l’armée populaire de libération, récusent à l’avance la possibilité d’un scénario à la russe en Chine, en rappelant qu’en 1927, Mao s’est assuré du contrôle absolu du militaire par le Parti communiste chinois. Contrôle du parti encore renforcé par Xi Jinping après qu’il est devenu Secrétaire général du PCC et président de la commission militaire centrale, lors de la restructuration de la structure du commandement de l’armée du peuple en 2015.

