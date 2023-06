Pakistan: plus de cent personnes jugées pour les violences liées à l'arrestation d’Imran Khan

Plus de cent personnes sont en cours de jugement au Pakistan devant les tribunaux militaires, accusées d'avoir participé aux troubles politiques survenus le 9 mai à la suite de l'arrestation de l'ancien Premier ministre Imran Khan. Les heurts avaient fait au moins neuf morts, entraînant la mise à sac de plusieurs édifices publics. Et, fait rarissime, la dégradation de certains sites militaires pakistanais.

L'armée précise qu'elle respecte la Constitution et que les accusés auront accès à des avocats civils et seront autorisés à faire appel devant la Cour suprême. Mais le choix de cette procédure très stricte, des procès devant les tribunaux militaires, vaut au gouvernement les critiques de plusieurs ONG de premier plan. Amnesty International estime ainsi que le Pakistan méconnaît ses obligations relatives aux droits humains.

Une campagne calomnieuse sur les réseaux sociaux ?

Les autorités pakistanaises emploient aussi la manière forte à l'égard de trois officiers supérieurs, dont un général, pour avoir manqué à leur mission : assurer la sécurité et l'inviolabilité des installations militaires. Ils ont été suspendus de leurs fonctions, et au total, plus d'une quinzaine de soldats écopent d'une sanction disciplinaire.

Le porte-parole de l'armée pakistanaise décrit les troubles du 9 mai comme l'un des chapitres les plus noirs de l'histoire du pays, résultant selon lui d'une conspiration orchestrée depuis plusieurs mois contre les intérêts du Pakistan. À quoi s'est ajouté, dit-il, une campagne calomnieuse et mensongère diffusée sur les réseaux sociaux, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il assure que ses concepteurs seront punis, quelle que soit leur appartenance politique.

