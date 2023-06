YouTube supprime trois chaînes de propagande nord-coréennes, les spécialistes du pays sceptiques

Il n’est plus possible de regarder certaines vidéos venues de Corée du Nord. La plate-forme américaine YouTube a supprimé trois chaînes appartenant à des Nord-Coréens, ces dernières diffusaient des vidéos présentant la supposée vie quotidienne dans le régime. Ces vidéastes étaient étroitement liés à la propagande de Pyongyang.

Avec notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti

« Bonjour tout le monde, je suis Song A-il de Pyongyang. J’ai 11 ans et je suis en cinquième année de primaire. Pyongyang, où j’habite, est une ville magnifique, parce qu’il y a des parcs d’attraction partout où vous allez. Une infinité de choses pour les enfants. »

Cette vidéo, comme les autres de la chaîne de Sally Parks ou celle de Yumi ne sont aujourd’hui plus accessibles. YouTube vient de clôturer trois chaînes nord-coréennes liées à la propagande du régime.

« Une fenêtre cruciale sur la Corée du Nord »

La plate-forme américaine n’a pas spécifié les raisons de la suppression, mais cela intervient alors que les États-Unis renforcent leurs sanctions contre le régime. Cependant, cette décision met des bâtons dans les roues des chercheurs et analystes de la Corée du Nord.

« Ces vidéos donnent aussi une fenêtre cruciale sur la Corée du Nord. C’est un pays extrêmement fermé et ce genre de vidéos sont très utiles pour comprendre ce qu’il se passe vraiment dans le pays, déclare Shreyas Reddy, journaliste pour le site spécialisé NK News. C’est peut-être de la propagande, mais un observateur expérimenté peut lire entre les lignes pour interpréter et comprendre plus de la Corée du Nord. Supprimer complètement ces vidéos rendra plus difficile la compréhension de la Corée du Nord et l'échange avec elle. »

