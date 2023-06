L’Australie va déployer des robots tueurs de chats sauvages

En Australie, les autorités vont déployer les grands moyens pour éradiquer des chats sauvages qui font des ravages sur la faune endémique. On leur attribue l’extinction de 28 espèces animales depuis leur introduction sur l’île continent lors de la colonisation. Aussi, pour les contenir, l’État d’Australie occidentale, où les dégâts causés par les félins sont particulièrement marqués, vient d’annoncer un plan d’éradication sur cinq ans, qui prévoit notamment le déploiement de robots tueurs de chats.

AP - C. Potter

Avec notre correspondant à Sidney, Grégory Plesse

Ils ressemblent à de petits radars routiers, sauf qu’ils ne se contentent pas de prendre des photos. Avec leurs lasers et leur caméra, ces machines sont capables de reconnaître les chats, et les distinguer des autres espèces qu’elle est censée protéger. Et si un matou s’approche de trop près, il sera aspergé avec un gel toxique qui une fois ingéré, est mortel.

Six millions de chats sauvages

Le procédé peut paraître brutal, mais en Australie, les chats sont une espèce invasive, les deux tiers de la population sont sauvages, et le moins que l'on puisse dire, c’est qu’ils ne se contentent pas de croquettes.

Les scientifiques estiment que les chats tuent chaque jour en Australie plus de cinq millions d’animaux, sans compter les invertébrés, et qu’ils représentent une menace à la survie de plus de 120 espèces, parmi lesquels le wallaby des rochers, mais aussi le très joli numbat.

Pas sûr que la quinzaine de machines déployées permettront d’inverser la tendance. Il y aurait plus de six millions de chats sauvages en Australie.

