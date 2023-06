Libération de l’eau de la centrale de Fukushima: bataille diplomatique entre Pékin et Tokyo

De l’eau qui fait couler beaucoup d’encre entre la Chine et le Japon : celle du rejet de l’eau traitée, mais encore faiblement contaminée, de la centrale de Fukushima dans l’océan. L’opération doit débuter cet été. Elle a déclenché une véritable guérilla diplomatique d’experts entre les deux pays.

De notre correspondant à Pékin,

Le tsunami du 11 mars 2011 a marqué les mémoires dans le nord-est de l’Asie. On se rappelle surtout la catastrophe nucléaire qui a suivi et la quantité d’eau phénoménale qu’il a fallu pour refroidir les trois réacteurs en fusion de la centrale de Fukushima Daiichi au Japon. Eau de pluie, nappes phréatiques, au total plus d’un million de tonnes d’eau contaminée par les éléments radioactifs vont être diluées dans l’océan sur dix ans, ont décidé les autorités japonaises il y a deux ans, le 13 avril 2021. Une décision que Pékin qualifie d’unilatérale et d’irresponsable.

« Le Japon a décidé unilatéralement de déverser l’eau contaminée dans l'océan, cela au mépris total des intérêts des peuples de Chine et d’autres pays du monde, affirme Sun Xiaobo, directeur du département du contrôle des armements au ministère chinois des Affaires étrangères. L'élimination de l'eau contaminée de Fukushima n'est en aucun cas une affaire privée japonaise. »

Les experts japonais se veulent rassurants. Ils affirment que l’eau contaminée et traitée ne contient que très peu de matériel radioactif, essentiellement le tritium. Selon un document compilé par le gouvernement japonais, les centrales nucléaires chinoises libèreraient de l’eau contenant du tritium à des niveaux 6,5 fois plus élevés que le rejet prévu à Fukushima.

« L'eau à rejeter après traitement, une fois diluée dans l'eau de mer, est sans danger pour l'environnement et la santé humaine. Tout ce processus est d’ailleurs soumis à un examen minutieux de l'AIEA. Le seul risque est lié à la désinformation qui nuit à la réputation et à la vie des habitants de Fukushima », disait un officiel japonais lors d’un briefing organisé par l’ambassade du Japon à Pékin.

La réputation en jeu

Le principal risque pour Tokyo, et ce qui inquiète le gouvernement japonais, est l’impact que cela aura sur l’image du Japon et les secteurs de la pêche et de l’agriculture notamment. Selon un sondage produit par les autorités japonaises, ce que redoutent le plus les habitants de Fukushima serait, pour 41 % d’entre eux, le dommage réputationnel et économique.

L’Agence internationale de l’énergie atomique avait d’ailleurs conseillé cette option d’un « rejet contrôlé en mer » parmi les cinq options avancées pour se débarrasser de l’eau radioactive de Fukushima, dont l’injection dans la géosphère, l’enfouissement dans le sous-sol, l’évaporation dans l’atmosphère. Mais la partie chinoise n’est pas convaincue par le système de traitement de l’eau dit ALPLS (Advanced Liquid Processing System). La Chine a également donné une conférence de presse sur le sujet pendant laquelle a été évoquée une étude allemande alarmiste affirmant que dans les cinquante jours après le reversement, le matériel radioactif se diffuserait dans la totalité de l’océan Pacifique et en dix ans dans les eaux du monde entier.

Pour Li Chijiang, secrétaire général d’un think-tank sur le contrôle des armes et de la prolifération rattachée au gouvernement chinois, « le rejet de l’eau contaminée voulu par le Japon revient à libérer un géant dans l'océan Pacifique : une sorte de Godzilla qui constitue un risque sérieux pour les gens et pour l'environnement marin. Le comité d’experts désigné par le gouvernement japonais a reconnu que le reversement dans l’océan était la solution la moins chère. Mais l’océan Pacifique n’est pas la poubelle du Japon. »

« L’Océan est un bien commun et non l’égout privé du Japon », disait encore le porte-parole de la diplomatie chinoise le 7 juin dernier en répondant à une question du Global Times. Pourtant, pour les représentants de l’électricien japonais Tepco, la dilution des eaux traitées est bien la solution la plus sûre. « Le gouvernement japonais a passé plus de six ans à étudier quel type de méthode existaient pour la décharge des réservoirs, explique une experte de Tepco. Donc ce n’est pas parce que le rejet dans l’océan est une méthode moins onéreuse que nous l’avons retenue, mais parce qu’elle est la plus sûre. Nous nous sommes basés sur la faisabilité technique et la sécurité avant de prendre cette décision. »

Cette bataille diplo-médiatique entre aussi dans un contexte plus large de tensions dans la région. La diplomatie chinoise a manifesté son inquiétude dans des questions produites en commun avec la Russie et la Corée du Nord, notamment. Inquiétude de la Corée du Sud aussi, même s’il y a un rapprochement récent entre Séoul et Tokyo. Alors qu’au Japon, certains affirment que l’eau de Fukushima est utilisée par la Chine dans le contexte plus large de son bras de fer avec les États-Unis. « À de nombreuses reprises, nous avons voulu organiser des rencontres entre les experts des deux pays, assure la diplomatie japonaise. On ne nous a jamais répondu ».

