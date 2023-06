Inde: expulsion de l'un des architectes français de la cité utopique d'Auroville

En Inde, les autorités viennent d’annoncer l’expulsion de Satprem Maïni, l’un des architectes de la cité utopique d’Auroville, construite depuis plus de 50 ans dans le sud du pays. Ce Français vit sur place depuis 34 ans, où il dirige un centre de développement d’architecture durable, reconnu dans le monde entier. Ces derniers mois, il a démontré que les grands plans de réforme architecturale d’Auroville, lancés par l’administration, étaient dangereux.

Avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

Satprem Maïni est le directeur de l’Institut de la Terre d’Auroville et l’un des plus importants experts d’Inde dans l’utilisation de matériaux durables pour la construction. Donc quand l’administration d’Auroville a lancé un plan d’une grande route dans la cité, ce Français a mené des études poussées. Ses conclusions sont alarmantes. C'est ce qui semble donc avoir entraîné cette sanction.

« Il y a un canyon qui récolte des millions de mètres cubes d'eau par an. Ils vont le boucher pour faire la route. Où va s'écouler cette eau ? Dans le village plus bas. Donc, il y a peut-être trois à quatre mille personnes dans ce village qui vont être inondées par les millions de mètres cubes d’eau qui vont défiler. Je leur ai donné 19 rapports pour leur montrer que ça ne marche pas et ils continuent », explique le français.

Rester, même illégalement

Comme réponse, l’administration accuse Satprem Maïni de mener des activités politiques dangereuses, ce qui est farfelu pour cet homme qui se dit apolitique. Après 34 ans à Auroville, son visa de longue durée est donc annulé. On lui donne onze jours pour partir d’Inde. Une sanction irrationnelle, selon lui, signe de l’obscurantisme de cette administration.

« Pour moi, ce sont des forces occultes qui, en ce moment, essaient de détruire Auroville, avec des mensonges, de la manipulation et une déformation de la vérité. Pour moi, c'est ce combat qui se mène ce moment », continue Satprem Maïni.

Satprem a jusqu’à vendredi soir pour partir. Mais sa décision est prise : il restera, même illégalement, pour continuer à se battre pour le projet humaniste Auroville.

