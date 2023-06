L’Australie légalise l'usage médical de la MDMA et de la psilocybine

À partir du samedi 1ᵉʳ juillet, les psychiatres australiens pourront prescrire à leurs patients de la MDMA, ou de la psilocybine, le principe actif des champignons hallucinogènes, qui d’après certaines études sont extrêmement efficaces pour traiter certaines maladies mentales, notamment le syndrome de stress post-traumatique. Mais, les spécialistes préviennent toutefois, il ne s’agit pas d’une solution miracle.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

En matière de traitement de la santé mentale, la psilocybine et la MDMA produisent des effets formidables. Le professeur Susan Rossel le sait bien, elle mène actuellement la plus vaste étude clinique en Australie sur la psilocybine, qu’elle administre à des patients souffrant de dépression.

« La palette des améliorations cliniques est très large, dit-elle. Certaines personnes se sentent incroyablement mieux, et sur d’autres, ça ne marche pas du tout. »

À lire aussiL'Australie légalise de puissants psychotropes à des fins de prescriptions médicales

Une surveillance accrue

Pour sa part, le Collège royal australien des psychiatres vient de faire paraître un guide d’utilisation. Et son président, le professeur Richard Harvey, rappelle qu’avec ce genre de médicaments expérimentaux, la posologie sera lourde : « Ils doivent être administrés dans un hôpital ou une clinique et durant les sessions de dosage, durant lesquelles les patients se retrouvent dans un état d’esprit altéré, il est nécessaire d’avoir la présence constante de deux psychothérapeutes avec vous, pendant six à huit heures. »

Des contraintes très lourdes, qui expliquent aussi le coût, au moins initialement, très élevé, d’un tel traitement : entre 15 000 et 20 000 euros.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne