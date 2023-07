Corée du Sud: la Pride de Séoul sous tension

Le maire conservateur de la capitale avait interdit l’événement au profit d’un événement religieux protestant ouvertement homophobe, déclarant lui-même « ne pas pouvoir accepter l’homosexualité ». Finalement, la marche des fiertés a pu avoir lieu, mais quelques rues plus loin.

Deux rues, deux ambiances ce samedi après-midi à Séoul. Une centaine de mètres sépare un concert religieux et homophobe de la marche des fiertés. Si les chrétiens conservateurs sont les plus farouches opposant à la communauté LGBT+, des fidèles comme cette dame ont tenu à monter leur soutien en venant à la marche, rapporte notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti. « Je suis catholique, pas protestante. Ce sont eux, plein de haine, qui se rassemblent aujourd’hui. C'est vraiment dommage pour notre société. De plus, le maire de la ville, Oh Se-hoon, n'a pas autorisé notre rassemblement. C'est tellement anachronique et pathétique. Comment peut-on encore faire ça ? C’est une régression. »

Au pays de la K-pop, le mariage gay est interdit. La pression sociale empêche beaucoup de LGBT+ de faire leur coming-out et la marche annuelle des Fiertés suscite l'opposition virulente du lobby chrétien.

Société conservatrice

Près d'un quart de la population sud-coréenne est chrétienne et 40% des élus sont protestants, selon les chiffres de l'Église. De nombreux évangélistes s'opposent aux droits des homosexuels et peu de personnalités politiques sont prêtes à défier le lobby religieux.

Cette édition de la marche des fiertés s’est tenue sous tension et encadrée par la police. Deux semaines auparavant, à Daegu, des violences avaient éclaté entre opposants à la marche et les forces de l’ordre. Pas de heurts à signaler aujourd’hui, cette participante est soulagée. « À la maison, en regardant les informations, j'étais stressée, mais maintenant que je suis ici, j’essaie de montrer mon amour et ma fierté. Pas de mauvaises émotions », explique-t-elle.

Malgré tout, la société coréenne évolue. À la première Pride de Séoul, en 2000, ils n'étaient qu'une cinquantaine de participants. Ce samedi, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui étaient attendues.

