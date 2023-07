En Chine, une loi anti-espionnage plus radicale entre en vigueur

Ce samedi 1er juillet entre en vigueur en Chine une version renforcée de la loi nationale anti-espionnage. Adoptée fin avril par le Parlement, cette nouvelle législation donne à Pékin plus de pouvoir pour punir ce qu'il considère comme des menaces pour la sécurité nationale.

En Chine, l'obtention de « documents, données, matériels et objets liés à la sécurité et aux intérêts nationaux » pourra désormais relever de l'espionnage (image d'illustration).

Publicité Lire la suite

La Chine serre la vis puisqu'à partir de ce samedi l'obtention de « documents, données, matériels et objets liés à la sécurité et aux intérêts nationaux » pourra relever de l'espionnage. Le texte de loi volontairement vague est sujet à de nombreuses interprétations, soulignent les analystes, sachant que la législation ne précise pas quels types de données, de documents et de matériels sont précisément liés à la sécurité nationale.

Une chose est sûre, ajoutent les experts, la loi s'appliquera à tous les niveaux de la société et à tous les secteurs. Dans le viseur, en premier lieu, les Chinois. La loi aura un effet dissuasif pour tous les citoyens chinois en contact avec des ressortissants ou des entités étrangères.

À lire aussiLa Chine se dote d'une nouvelle loi contre les pressions étrangères

La crainte de contrôles renforcés pour les entreprises étrangères

La Chine a souligné le fait que des lois similaires existaient déjà ailleurs dans le monde et qu'elle avait le droit de « sauvegarder sa sécurité nationale ». Malgré ses assurances qu'elle respectera l'État de droit, de nombreuses entreprises étrangères redoutent aussi des contrôles renforcés. Plus tôt cette année, des perquisitions et des interrogatoires dans les locaux chinois de deux sociétés américaines avait semé un vent de panique dans le milieu des affaires. Principale crainte des intéressés, que la conduite de certaines activités commerciales courantes soient désormais considérées comme de l'espionnage.

Les gouvernements étrangers n'ont pas fait part publiquement de leurs inquiétudes pour leurs ressortissants, à l'exception notable des États-Unis, dont les relations avec la Chine sont tendues.

(et avec AFP)

À lire aussQue sait-on du cyberespionnage chinois?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne