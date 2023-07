Japon: avec la réouverture du Mont Fuji, l'afflux de touristes attendu cet été inquiète

Au Japon, les sentiers de randonnée rouvrent lundi au Mont Fuji et la toute grande foule y est attendue jusqu'à la mi-septembre, car c'est seulement l'été que l'ascension de ses 3776 mètres est possible en raison des conditions météorologiques dues à l'altitude. De 6 à 7 millions de visiteurs pourraient se bousculer au point culminant du Japon. Un surtourisme, qui ne plaît pas à tout le monde dans l'archipel.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Sur place, on redoute une cohue d'anthologie car tout au long de la pandémie de Covid-19, l'accès à la montagne a d'abord été interdit puis a été très strictement limité. En plus, elle célèbre en ce moment le dixième anniversaire de son classement au patrimoine mondial de l'humanité.

Alors faut-il limiter l'accès au « Fuji-san », comme les Japonais appellent le Mont Fuji ? À Tokyo, qui n'est situé qu'à une centaine de kilomètres du fameux volcan, les avis sont partagés: « L'afflux de touristes, c'est très bien: ces trois années de pandémie ont été si terribles pour les petits commerçants », estime cette femme. « Limiter l'affluence permettrait de mieux protéger l'environnement. Or, c'est notre devoir de prendre soin de ce site naturel exceptionnel », explique cet autre tokyoïte. Et pour cet autre Japonais « la randonnée en troupeau et à la queue leu-leu, à la longue, finira par entacher l'image de cette montagne, donc son attrait ».

La surexploitation touristique d'une montagne sacrée

Le surtourisme fait d'autant plus débat au Japon que pour les deux grandes religions qui y cohabitent – le shintoïsme et le bouddhisme – , il s'agit d'une montagne sacrée. Comme nombre de croyants, ce septuagénaire ne décolère pas: « "L'argent-roi", "les marchands du temple'', ce volcan sacré transformé en machine à cash, c'est insupportable. À terme, la surexploitation touristique de ce site va le détruire. Il devrait redevenir un lieu de prières, de rituels et de recueillement. »

Sur les réseaux sociaux, des Japonais francophiles font l'analogie avec le Mont-Saint-Michel, qui, lui aussi, attire chaque année plusieurs millions de visiteurs. Selon ces commentateurs, ce serait l'exemple à ne surtout pas suivre.

