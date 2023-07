Hong Kong: la police émet des mandats d'arrêt contre huit militants réfugiés à l'étranger

Le gouvernement de Hong Kong a émis des mandats d'arrêt contre huit militants pro-démocratie réfugiés à l'étranger et offre un million de dollars hongkongais à quiconque pourra lui fournir des informations sur eux. Les autorités hongkongaises estiment qu'ils ont enfreint la loi ultra-répressive sur la sécurité nationale adoptée il y a trois ans. Parmi ces personnalités, l'ancien leader étudiant du mouvement des parapluies en 2014 et figure du camp progressiste : Nathan Law.

Au téléphone, Nathan Law, âgé de 30 ans et réfugié au Royaume-Uni depuis 2020, a la voix très calme de celui que plus rien n'étonne. « C'est une tactique d'intimidation très classique… Où que nous soyons, le Bureau de sécurité nationale prétend nous mettre la main dessus. » Mais le procédé lui fait froid dans le dos : un million de dollars de Hong Kong sur sa tête, soit plus de 100 000 euros.

Lui qui faisait déjà profil bas depuis son arrivée au Royaume-Uni va désormais devoir raser les murs : « Ça me rend nerveux, parce que ça pourrait inciter des gens ici ou ailleurs dans le monde à livrer des infos sur moi, sur l'endroit précis où je me trouve. Il va falloir que je sois encore plus prudent. »

Mais Nathan Law se raccroche au verre à moitié plein. Il estime qu'en prenant ces mesures, les autorités de Hong Kong se discréditent pour de bon aux yeux de la communauté internationale. « J'ai le statut de réfugié au Royaume-Uni qui est censé me protéger… De toute évidence, les agissements du gouvernement hongkongais sont ultra-agressifs et contredisent le droit international. » Les institutions internationales devraient cesser de collaborer avec Hong Kong, dit-il et certainement ne pas soutenir ces mandats d'arrêts.

