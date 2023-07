Les Afghans sont ceux qui réclament le plus l'asile en France

La France compte plus d'un demi-million de réfugiés, selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). En 2022, 56 276 personnes « ont été nouvellement placées sous la protection » de la France. Et, pour la cinquième année consécutive, ce sont les Afghans qui ont le plus sollicité l'asile.

La France a franchi, fin 2022, la barre du demi-million de réfugiés accueillis sur son territoire. AFP - THOMAS COEX

Sur 131 254 demandes formulées en 2022, en hausse de 27% sur un an, 56 276 demandes d'asile ont été acceptées, selon le dernier rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces réfugiés « ont été nouvellement placés sous la protection » de la France, que ce soit après une décision en première instance de l'Ofpra ou en appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). « La population sous protection de l'Ofpra est ainsi estimée au 31 décembre 2022 à 547 102 personnes », précise le rapport. Les répercussions du conflit en Ukraine Si l'on pouvait penser a priori que le conflit en Ukraine aurait pu grossir les chiffres du nombre de demandes d'asile en raison de l'exode de nombreux Ukrainiens, cela n'est pas le cas. Ils ont en effet bénéficié de la protection temporaire, les exonérant de la demande de protection asilaire. Toutefois, « l'inscription du conflit dans la durée et le durcissement du régime russe ont généré un flux de demandes d'asile en provenance de Russie ». Les Russes qui ont demandé la protection de l'Ofpra (2 617 demandes) font « dorénavant part de leurs craintes du fait de leurs opinions politiques d'opposition à la guerre ainsi que de leur refus de la conscription ou de la mobilisation dans les forces armées russes ». 17 103 premières demandes venues d'Afghans Autre enseignement de ce rapport, ce sont les Afghans qui représentent la population demandant le plus l'asile à la France, confirmant une tendance lourde depuis 2018 qui s'est accentuée avec l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 (17 103 des 131 000 demandes déposées). Alors que le gouvernement planche sur un nouveau projet de loi immigration avec comme objectif de réduire les délais de traitement des demandes d'asile afin d'expulser plus rapidement les déboutés, l'Ofpra s'enorgueillit d'un délai de décision quasiment divisé par deux en un an : 159 jours (cinq mois) en 2022 contre 261 jours en 2021. (Avec AFP) ► Rapport de l'Ofpra sur l'état de la demande d'asile en France en 2022