Japon: le plan de rejet des eaux de Fukushima validé par l'AIEA

Le Japon obtient le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour déverser dans l'océan Pacifique une partie des eaux traitées provenant de la centrale nucléaire de Fukushima dévastée, le 11 mars 2011, par un séisme et un tsunami géants. Et ce, malgré l'opposition de la communauté des pêcheurs de Fukushima et de la Chine. En visite a Tokyo, le patron de l'AIEA, Rafael Grossi, a fait part au Premier ministre japonais Fumio Kishida des résultats de l'analyse de sûreté de deux ans menée par l'agence onusienne. L'AIEA conclut que le plan du Japon de rejet en mer des eaux de la centrale de Fukushima satisfait aux normes internationales.

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, déclare que l'impact radiologique sur la population et l'environnement des eaux retraitées de la centrale de Fukushima qui seront rejetées en mer sera négligeable, écrit notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles. Ces rejets seront très progressifs. Tepco, l'opérateur de la centrale de Fukushima devrait rejeter en trente ans le volume de tritium que le site nucléaire de La Hague en France rejette en trente jours. Les eaux issues du refroidissement des réacteurs plusieurs fois nettoyées éliminent tous les radionucléides sauf un, le tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène. Surveillance en direct L'AIEA rappelle que d'autres centrales nucléaires dans le monde rejettent de l'eau chargée en tritium sans que cela pose un problème sanitaire pour la faune ou les humains. L'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne continuera d'assurer une surveillance en direct et en ligne sur son site web durant toute la phase de rejet des eaux retraitées de la centrale de Fukushima. Les poissons de la région boudés Elle sera également présente en permanence sur le site. Le gouvernement japonais dit que le rejet des eaux devrait commencer cet été 2023 sans donner d'autres précisions. Les associations de pêcheurs de Fukushima craignent que ces rejets ne condamnent leur industrie. Les consommateurs japonais boudent les poissons de la région. La Chine critique cette décision du Japon après douze ans d'hésitations politique de déverser dans le Pacifique les eaux de la centrale dévastée de Fukushima. Une triple catastrophe La triple catastrophe séisme-tsunami-accident nucléaire du 11 mars 2011 avait provoqué la fusion de trois réacteurs de la centrale de Fukushima dans l'accident nucléaire le plus grave depuis celui de Tchernobyl. Cet accident a entraîné des fuites radioactives qui ont forcé des dizaines de milliers d'habitants des zones environnantes à évacuer leur domicile en urgence. Les travaux de décontamination et de démantèlement de la centrale devraient encore durer plusieurs décennies, mais le Japon est confronté au problème immédiat du stockage de quelque 1,33 million de tonnes d'eau issue de la pluie, des nappes souterraines ou des injections nécessaires pour refroidir les coeurs des réacteurs nucléaires sur le site de la centrale, bientôt arrivé à saturation. (Avec AFP) Séoul interdit le poisson de Fukushima La Corée du Sud continue d'interdire indéfiniment l'import de poissons pêchés dans la région de Fukushima au Japon. Depuis 2013, Séoul a restreint ses importations de poissons japonais en raison d'une inquiétude sur les risques liés à leur consommation. Bien que Tokyo insiste pour la levée de cette restriction, le rejet prochain dans l'océan Pacifique des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima dévastée en 2011 inquiète les Sud-coréens. « Tant que le public n'est pas rassuré, nous ne lèverons pas cette mesure », dit le gouvernement sud-coréen, écrit notre correspondant à Séoul, Celio Fioretti. Les Sud-coréens s'inquiètent en effet des effets de la consommation de poissons pêchés au large du Japon. Les ventes de produits de la mer sont en baisse depuis plusieurs semaines. Pour ce poissonnier au marché de Noryangjin à Séoul, la situation est difficile : « Je pense que l'embargo sur les poissons de Fukushima en Corée est normal. C'est parce qu'il n'y a rien de sûr à 100%. Mais, je pense que l'embargo devrait être levé s'il est prouvé qu'il n'y a pas de risque. À cause de cette situation, nos pêcheurs sont en difficulté. Il y a beaucoup moins de clients maintenant, et nos revenus quotidiens diminuent. C'est vraiment difficile. » Rafael Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) se rendra vendredi à Séoul pour présenter son rapport aux autorités sud-coréennes.