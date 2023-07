Chine: pluies diluviennes meurtrières dans le sud-ouest du pays

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la mégalopole de Chongqing dans le sud-ouest de la Chine depuis le début de la semaine ont fait au moins quinze morts, quatre disparus et d'importants dégâts.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Comme à chaque catastrophe, de la musique dramatique accompagne les images des médias locaux : torrents de boue où l’eau rouge dévale les rues et dévastent tout sur son passage. Le district de Wanzhou à Chongqing a été frappé par les pluies diluviennes le 4 juillet, ainsi que 36 villes et villages alentours.

Le déluge a endommagé les piliers d’un pont ferroviaire à Yubishan qui s’est partiellement effondré, raconte les témoins sur des vidéos diffusés sur le réseau Weibo.

On en parle ce mercredi sur @RFI, les #pluies torrentielles et les #inondations ont fait 15 morts et au moins 4 disparus à Chongqing dans le sud-ouest de la #Chine.

Près de 29 millions d'euros de pertes

Au total, près de 12 000 personnes ont été évacuées, près de 600 hectares de culture ont été ravagées, 138 habitations endommagées. Gilets orange, treillis, les soldats de l’armée populaire de libération, avec parfois de l’eau jusqu’à la taille, sont aux côtés des habitants pour réparer les dégâts, soulignent les médias officiels.

Signe de l’importance des pertes économiques directes estimées à quelque 228 millions de yuans (soit près de 29 millions d’euros), le chef de l’État Xi Jinping a ordonné que soit accordé la priorité à la sécurité des personnes et des biens. Le ministère des Finances et le ministère des Fonds d’urgence ont débloqué ce mercredi un fonds de secours de plus de 320 millions de yuans (40 millions d’euros) pour aider Chongqing, mais aussi la province voisine du Sichuan ou plus de 460 000 personnes sont touchées par les intempéries depuis le début de la semaine, ainsi que 16 autres provinces, municipalités et régions autonomes sinistrées.

