Chine: huit ans après la rafle du «sept zéro neuf», la surveillance des militants des droits de l'homme et des avocats se poursuit

C'était il y a huit ans, le 9 juillet 2015. Le régime chinois lançait une opération d'envergure contre des militants des droits de l'homme et des avocats. Une reprise en main de la dissidence qui s'est soldée par la rafle de plus de 300 personnes dans les semaines qui ont suivi. Une opération surnommée « sept zéro neuf », pour 9 juillet. En tout, une quinzaine d'avocats et de dissidents ont été formellement arrêtés. Mais, pour ceux qui ont été libérés, la surveillance est loin de s'être desserrée.

Même s'ils étaient habitués au harcèlement des autorités, la rafle de 2015 a marqué un tournant pour les avocats et militants des droits de l'homme en Chine par son ampleur, et par l'écho qu'elle continue d'avoir aujourd'hui. Plus de 2 000 militants des droits de l’homme avaient été arrêtés alors.

Arrêté en 2015, l'avocat Wang Quanzhang défendait à l'époque les pratiquants de la secte Falun Gong. Il a été détenu plusieurs années pour subversion de l'État. Mais sa libération en avril 2020 n'a pas signé la fin de la persécution.

Accusé par la police d'occuper illégalement son domicile, il vit désormais dans un énième appartement où l'eau et l'électricité ont été coupées.

Un appel à la communauté internationale

« Depuis plus de deux mois, nous sommes chassés de partout et obligés de déménager en permanence, et je suis complètement perturbé et épuisé, témoigne-t-il. Grâce aux soutiens des internautes, nous avons pu trouver un domicile fixe, pour un certain moment du moins. Nous espérons que la communauté internationale s’intéressera plus aux cas des défenseurs de droits qui sont actuellement encore enfermés et persécutés. »

Des méthodes destinées à rendre le travail de ces avocats encore plus difficile. Pour Wang Quanzhang, le gouvernement est en partie parvenu à ses fins. Sa femme, Li Wenzu qui s'était rasée la tête en guise de protestation contre les autorités chinoises lorsque son mari était détenu, et son fils ont quitté Pékin et des confrères avocats ont rompu avec lui, de peur d'être à leur tour menacé.

