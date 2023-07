Inde: des pluies diluviennes meurtrières dans le nord du pays

Le nord de l’Inde a été ravagé ce week-end par des pluies torrentielles, qui ont entraîné des éboulements et des inondations depuis New Delhi jusqu’aux confins de l’Himalaya. Au moins vingt-deux personnes ont perdu la vie et des routes entières sont coupées.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Dans les régions de l’Himalaya indien, des trombes d’eau ont envahi les rues de certains villages et des rivières sont sorties de leur lit, emportant des troncs d’arbres et des voitures, et tuant une vingtaine de personnes.

Plusieurs quartiers des grandes villes du Nord, comme New Delhi, ont également été inondées, forçant les voitures à circuler dans près d’un mètre d’eau ce dimanche 9 juillet, poussant les autorités de la capitale à fermer les écoles ce lundi. Dans plusieurs de ces régions, il est tombé environ dix fois plus d’eau qu’un jour normal de mousson.

Pluies diluviennes à New Delhi, en Inde, dimanche 9 juillet 2023. AP - Manish Swarup

Le rôle du réchauffement climatique

Ceci est le résultat de la combinaison de cette mousson avec une dépression anticyclonique, et cela est aggravé par le réchauffement climatique : il fait en effet plus chaud en plaine, aujourd’hui, ce qui accroît l’humidité pendant la mousson.

Cette humidité est stoppée par les montagnes, où des nuages vont se former et déverser de très fortes et soudaines précipitations. Comme l’Himalaya est de plus en plus construit et urbanisé, les destructions entrainées par ces pluies sont encore plus importantes qu’avant.

