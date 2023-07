Thaïlande: Prayuth Chan-ocha, le Premier ministre sortant, annonce son retrait de la vie politique

En Thaïlande, le Premier ministre sortant, le général Prayuth Chan-ocha, sèchement battu lors des élections législatives en mai dernier, annonce son retrait de la vie politique, alors que le Parlement s’apprête dans quelques jours à désigner son successeur.

Ce n’est pas un coup de théâtre, mais c’est tout de même une surprise de taille : le général Prayuth Chan-ocha, qui avait pris le pouvoir par coup un d’État en 2014, s’était maintenu par la force au pouvoir pendant cinq ans. Après avoir fondé son propre parti politique, il avait été légitimé par les urnes en 2019, au cours d’un scrutin controversé.

L’homme s’est révélé un remarquable animal politique, survivant à plusieurs motions de censure, rappelle notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux. Sa démission aujourd’hui est une réponse claire à tous ceux qui espéraient secrètement qu’il pourrait se maintenir au pouvoir malgré les piteux résultats de son parti aux élections de mai dernier.

« À partir de maintenant, je quitte la politique en démissionnant de mon poste de membre du parti UTN », a déclaré le général Prayuth Chan-ocha dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle du parti de la Nation thaïlandaise unie (UTN). Le parti, auquel Prayuth Chan-ocha avait adhéré quelques semaines seulement avant les élections, n'a pas réussi à s'imposer auprès des électeurs, arrivant en cinquième position, loin derrière les deux principaux partis de l'opposition, Move Forward et Pheu Thai.

Pita Limjaroenrat, impopulaire auprès des sénateurs conservateurs

Le parti Move Forward, mené par Pita Limjaroenrat, a infligé un revers historique à l'armée qui gouverne depuis une quasi-décennie, sur la base d'un programme faisant écho aux manifestations massives de 2020 pour plus de démocratie et des réformes profondes. Dans sa déclaration, Prayuth Chan-ocha a exhorté les membres de l'UTN à protéger « les institutions que sont la Nation, la religion et la monarchie », en référence aux trois piliers de la société thaïlandaise, autrefois intouchables.

Le Parlement thaïlandais doit élire, ce jeudi 13 juillet, le nouveau Premier ministre. Le leader du parti majoritaire, Pita Limjaroenrat, 42 ans, n'est pas assuré d'obtenir la majorité des deux chambres, puisque ses prises de positions sur la réforme du système monarchique sont considérées comme anticonstitutionnelles par la majorité des sénateurs. Le nom de Prayuth Chan O Cha, figure la plus charismatique du clan conservateur, avait donc commencé à circuler comme candidat susceptible de rallier une majorité de votes. Une option désormais exclue : la voie semble donc libre pour la coalition. Mais si Pita ne parvient pas à se faire élire, l’alliance devra se mettre d’accord sur un autre candidat au poste de Premier ministre.

