Japon: la Cour suprême rend une décision historique en faveur d'une femme transgenre

La Cour suprême du Japon a rendu une décision en faveur d'une employée transgenre qui s'était vue interdire l'accès aux toilettes les plus proches sur son lieu de travail, la forçant à utiliser d'autres sanitaires situés à d'autres étages de son bureau. Les juges ont estimé que cette interdiction « manquait cruellement de validité ». C'est la première fois que la plus haute juridiction japonaise prend une décision concernant les conditions de travail des personnes LGBT+.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

Cette décision de la Cour suprême du Japon à de quoi embarrasser le Premier ministre, Fumio Kishida, déjà contraint de limoger l'un de ses secrétaires exécutifs pour avoir tenu des propos homophobes. L'employeur de cet employé transgenre est le ministère de l'Économie et du commerce, lequel est resté sourd à sa plainte lorsqu'elle avait fait remarquer qu'être exclue des toilettes les plus proches portait atteinte à sa dignité et violait une loi qui protège les employés de l'État sur leur lieu de travail.

Cette fonctionnaire souffre d'une dysphorie, un terme médical utilisé pour décrire la détresse d'une personne transgenre face à une inadéquation entre son sexe assigné et son identité de genre.

À lire aussiTransgenres: leur combat pour une re-naissance

La loi japonaise exige que les personnes transgenres subissent une opération si elles veulent obtenir la reconnaissance légale de leur identité. La plaignante n'a pas changé de sexe, mais vit en tant que femme. Le Japon vient d'adopter une première loi très lénifiante pour mieux protéger la communauté LGBT. Mais, selon des militants, cette loi ne s'oppose qu'aux discriminations injustes.

À lire aussiLe changement de genre doit-il être un droit?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne