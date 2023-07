Catastrophe ferroviaire en Inde: sept employés de la compagnie de train suspendus

Sept agents ont été suspendus par la compagnie ferroviaire indienne suite au terrible accident qui a coûté la vie à 293 personnes le 2 juin dernier. Parmi eux figurent les trois personnes qui ont été arrêtées la semaine dernière pour homicide.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Ils sont responsables de gare, inspecteurs de la circulation ou encore technicien de la signalisation. Au total, sept employés de la compagnie ferroviaire de la zone de Balasore ont été suspendus pour leur responsabilité supposée dans le défaut de signalisation responsable de l’accident qui a coûté la vie à près de 300 personnes en juin dernier.

Parmi les agents suspendus, trois ingénieurs ont été arrêtés par la police fédérale le 7 juillet dernier. Ils sont accusés d’homicide involontaire, car ils réparaient la boite de signalisation ce jour-là et auraient commis des erreurs de câblage. Selon l’enquête, le feu était vert quand l’un des trains est entré à toute vitesse sur une voix de service où se trouvait pourtant un autre train à l’arrêt.

Même si la faute ne semble pas volontaire, la police semble déterminée à considérer ces travailleurs comme des criminels, ce qui est rare. D’ordinaire, la sanction dans ce genre d’accident est le renvoi et une affaire criminelle n’est engagée qu’en cas de sabotage, et non d’erreur.

Certains voient dans cette décision une pression politique. Le gouvernement chercherait à faire peser la responsabilité de la tragédie sur quelques individus afin de dédouaner la compagnie ferroviaire publique.

