En dépit des tensions, les États-Unis misent sur une coexistence pacifique avec la Chine

Antony Blinken a rencontré ce jeudi son homologue chinois en marge du sommet des États d’Asie du Sud-est de l'Asean. C'est le deuxième entretien à ce niveau en quelques mois. Mais alors que les tensions sont nombreuses entre les deux pays, les États-Unis misent sur une doctrine : la coexistence pacifique avec la Chine.

Rivalité dans les secteurs de nouvelles technologies, guerre économique, luttes d’influence dans l’indo-pacifique ou sur l’île de Taïwan… Les sujets de tensions entre les deux puissances ne manquent pas.

Et pourtant, le secrétaire d’État américain mise sur le maintien de bonnes relations avec la Chine. Antony Blinken a d’ailleurs rappelé la doctrine des États-Unis il y a deux semaines : « Je ne pense pas qu'il y ait une finalité évidente. Il s'agit plutôt de parvenir à une coexistence pacifique et peut-être un peu plus productive entre nous, car le fond du problème est le suivant : la Chine ne va pas disparaître. Et nous ne disparaîtrons pas non plus ».

Ainsi, selon Antony Blinken, les deux pays doivent « dans un premier temps, trouver un moyen de coexister et de coexister pacifiquement ». Une doctrine qui s’est illustrée ces dernières semaines par une série de visites diplomatiques américaines à Pékin.

Menaces

Malgré une nouvelle vague de diplomatie entre les deux plus grandes économies du monde, les deux gouvernements multiplient les menaces. Antony Blinken a notamment mis en garde Pékin contre les cyberattaques menées aux États-Unis. Sans accuser la Chine, le secrétaire d'État américain a affirmé qu'il tiendra pour responsable les pirates informatiques responsables des récentes attaques contre des agences du gouvernement américain. De son côté, Pékin voit d'un très mauvais œil, le projet de la Maison Blanche de limiter les investissements américains dans des entreprises chinoises spécialisées dans des secteurs clés comme les semi-conducteurs ou l'intelligence artificielle.

Les États-Unis n'ont pas non plus réussi à persuader la Chine de rétablir la communication entre leurs deux armées, considérée comme cruciale pour éviter que des incidents ne dégénèrent en conflit généralisé. Antony Blinken « a souligné que nous avons la responsabilité de maintenir nos canaux de communication ouverts, y compris entre nos deux armées », a déclaré un responsable américain. « Je pense qu'il est urgent de le faire. Nous n'y sommes pas encore parvenus », a-t-il ajouté alors que la Chine a exigé que les États-Unis lèvent les sanctions imposées à son ministre de la Défense, Li Shangfu, en raison de l'achat d'armes à l'adversaire américain, la Russie.

