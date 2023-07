«Je ne vais pas abandonner»: la Thaïlande suspendue au prochain vote parlementaire

En Thaïlande, le vainqueur des élections législatives, Pita Limjaroenrat, s’est vu refuser le poste de Premier ministre par un vote parlementaire jeudi 13 juillet. Il jure pourtant de ne pas abandonner.

Avec notre correspondant à Bangkok, Carol Isoux

Après l’échec de la candidature de Pita Limjaroenrat, leader du parti majoritaire, les huit partis de la coalition nouvellement élue pourraient décider de proposer le nom d’un autre candidat. Mais le candidat au poste de Premier ministre souhaite se représenter au cours d’un vote qui est prévu mercredi 19 juillet, selon des médias thaïlandais. « Je ne vais pas abandonner », a-t-il déclaré.

À condition toutefois que la justice thaïlandaise ne disqualifie pas sa candidature d’ici là. Plusieurs procédures judiciaires sont en cours contre lui. La Cour pourrait donc décider de l’exclure de la vie politique. Mais au vu du large mandat populaire dont Pita a été investi au cours des élections législatives, la décision serait risquée pour la stabilité du pays. À l’issue du vote parlementaire déjà, des barricades ont été érigées dans Bangkok et la police est largement mobilisée.

« Élargir la coalition »

Pour ses supporters, le coup est rude et l’avalanche de procédures judiciaires auxquelles M. Limjaroenrat doit faire face ne sont que des stratagèmes de la part des élites traditionnelles pour refuser de passer le pouvoir. « On dirait qu'ils considèrent la politique comme un jeu, ça m'inquiète toutes ces manigances parce que ça veut dire qu'on va devoir continuer à se battre », raconte l’un de ses partisans.

Un autre vote aura lieu d’ici quelques jours et il sera renouvelé autant de fois que nécessaire jusqu’à trouver un candidat qui puisse remporter le soutien de la majorité des députés et des sénateurs. « On peut espérer que d’ici (le 19), Pita ait réussi à élargir sa coalition et qu’il puisse obtenir un vote plus favorable », selon Sophie Boisseau du Rocher, chercheuse à l'IRIS, qui craint « une forte instabilité du pays », en cas de nouvel échec.

