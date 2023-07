Thaïlande: «On assiste à une diabolisation de Pita Limjaroenrat»

Entretien

La Thaïlande se trouve une nouvelle fois dans l'impasse politique. Vainqueur des législatives, le progressiste Pita Limjaroenrat espère tourner la page d'une quasi-décennie de pouvoir militaire. Mais lors d’un vote sous haute tension ce jeudi 13 juillet au Parlement, les députés et sénateurs ont rejeté sa candidature comme Premier ministre. Son élection au premier tour semblait de toute façon compromise d’avance par des affaires judiciaires et son programme était jugé trop radical par ses opposants. Entretien avec Sophie Boisseau du Rocher, chercheuse à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).

RFI : Malgré ses déboires judiciaires et la résistance des sénateurs fidèles au pouvoir en place, Pita Limjaroenrat a-t-il encore une chance de l'emporter lors du second tour prévu le 19 juillet ?

Sophie Boisseau du Rocher : Ce n'est pas impossible, car j'imagine qu'entre les deux cycles de vote, la rue va se manifester. Et la Thaïlande doit sortir de l'instabilité qui est la sienne depuis près de 20 ans. Il peut donc y avoir une pression qui permette de modifier le vote de certains sénateurs, puisque c'est surtout du côté des sénateurs que Pita Limjaroenrat va devoir aller chercher des voix. Concernant le vote de ce jeudi 13 juillet, il n’est pas vraiment surprenant. Il aurait fallu 375 voix à Pita Limjaroenrat pour être élu Premier ministre et il en a obtenu 324. Seulement 13 sénateurs lui ont accordé leur confiance. Donc effectivement, il y a encore 51 voix nécessaires à trouver. Cela devrait être possible, mais en même temps cela s’annonce très délicat, car les réseaux conservateurs vont certainement activer leur campagne anti-Pita Limjaroenrat. Il a encore le droit à deux cycles d'élections. On peut espérer pour lui et pour la Thaïlande qu'une négociation aboutisse.

Ce qui frappe dans ce vote au Parlement, c'est la prédominance de l’abstention par rapport aux votes contre. Comment l'expliquez-vous ?

Je crois d'abord qu'il y a un véritable doute. On se rend compte que les milieux conservateurs s'agitent énormément pour faire de Pita Limjaroenrat un diable. D’abord avec une action en justice contre les actions qu'il détient dans une chaîne de télévision, et d'autre part, en l’accusant par une autre plainte de vouloir renverser la monarchie. Or, Pita Limjaroenrat n'a absolument pas l'intention de renverser la monarchie. Il veut simplement diminuer les peines infligées en cas d'accusation de crimes de lèse-majesté. On assiste donc à une espèce de diabolisation du personnage. Il a dit qu'il se battrait pour permettre aux abstentionnistes de discerner ce qui relève d'une campagne de diffamation à son égard ou au contraire, ce qui relève véritablement de son programme électoral.

« Des millions de Thaïlandais nous regardent et se demandent à quoi servent des élections si leur vote n'est pas respecté », a déclaré ce jeudi 13 juillet un cacique du parti Move Forward. Est-ce que les électeurs, surtout les plus jeunes qui espèrent un changement, sont en colère aujourd'hui ?

Oui, absolument. Tous mes contacts à Bangkok montrent qu’ils sont prêts à prendre des risques. La situation devient donc explosive. Et cela, je crois que les sénateurs et les parlementaires peuvent l'entendre, car la rue manifeste depuis plusieurs années pour obtenir le droit d'être entendue et reconnue dans son vote. Il y a véritablement ici un enjeu très important de légitimité. Il est évident que le régime autoritaire de la junte ne permet pas de répondre aux attentes de la population.

