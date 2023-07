En Chine, l'IA pour aider les plateformes de jeux vidéo à restreindre l'accès aux mineurs

En Chine, les plateformes de jeux vidéo en ligne vont restreindre de nouveau leur accès aux mineurs cet été. Dans le cadre de la lutte contre l’addiction aux écrans, ces derniers ont droit à 26 heures de jeu en tout entre le 1er juillet et le 31 août. Face aux récalcitrants, les compagnies ont recours à l’intelligence artificielle et à la reconnaissance faciale.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Le quota des 26 heures était déjà en place l’été dernier. La nouveauté, c’est l’usage de l’intelligence artificielle pour détecter les petits malins qui tenteraient de contourner le dispositif, en utilisant les comptes sociaux de leurs parents par exemple, soulignent les médias d’État.

62,3 % des mineurs connectés aux jeux en ligne

Car les mineurs sont ici autant scotchés aux écrans, sinon plus que les adultes. Quelque 62,3 % des mineurs connectés aux jeux en ligne, selon le rapport national de recherche sur l’utilisation de l’internet. En 2021, le web chinois comportait 191 millions d’internautes âgés de moins de 18 ans : 96,8 % d’entre eux ont accès à l’internet, dont 86,7 % à partir de leur propre téléphone portable et 62,3 % disaient alors jouer régulièrement en ligne.

Il faut rappeler que ces jeux sont généralement moins chers que ceux sur consoles. Le roi des jeux en ligne en Chine, Glory of Kings de Tencent, est même gratuit. Ce qui n’empêche pas ensuite les joueurs de s’acheter des armes, des habits, et autres équipements pour leur personnage.

Selon le rapport officiel 2022 faisant le bilan de la « nouvelle réglementation anti-addiction », la proportion de mineurs dont le temps de jeu se situe à moins de trois heures par semaine serait montée à 75 % avec ces nouvelles dispositions visant à restreindre le temps d’écran. Sachant aussi que les mineurs qui ont réussi l’examen d’entrée à l’université sont également soumis à ces restrictions, note le site d’information Sina-Finance.

Mettre la pédale douce sur les smartphones

Pour éviter que les récalcitrants ne passent les filtres avec un VPN, « l’avis sur la gestion stricte et la prévention efficace des mineurs de se livrer aux jeux en ligne», publié par l’Administration nationale de la presse et des publications, oblige à enregistrer son visage pour se connecter via la reconnaissance faciale. D’autres méthodes de vérification de l’identité sont également mises en place, telles que la vérification des empreintes digitales ou de l’empreinte vocale.

Sur son compte Weibo officiel, Netease Games a annoncé récemment que les jeunes joueurs pourraient accéder aux contenus les vendredi, samedi et dimanche entre 20h et 21h. La plupart des fabricants de jeux ont suggéré des horaires similaires, suivant en cela la réglementation imposée par l’administration en 2021. Mais la limitation du temps n’est pas suffisante. D’où ces patrouilles d’agents virtuels de l’intelligence artificielle, 24h sur 24, sept jours sur sept.

Selon certains experts, l’addiction aux jeux vidéo serait également liée à l’environnement familial. Les parents vont donc devoir, eux aussi, mettre la pédale douce sur les smartphones pour s’occuper de leur progéniture. Pour que le dispositif fonctionne, il faut en effet offrir des alternatives aux interdits, soulignent les commentateurs. Les familles et la société doivent suggérer des « activités récréatives saines » aux mineurs sevrés de leurs jeux préférés.

