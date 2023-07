La Malaisie relance le projet de ligne à grande vitesse reliant Kuala Lumpur à Singapour

Cette semaine, le gouvernement malaisien a appelé les entreprises du privé à présenter des projets d'investissements pour le projet ferroviaire à grande vitesse reliant Kuala Lumpur à Singapour. Ce dernier avait été mis en pause pendant deux ans après que les deux pays ne s’étaient pas entendus sur plusieurs points.

Avec notre correspondante en Malaisie, Juliette Pietraszewski

C'est la suite du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse. Celui-ci permettrait de relier Singapour à Kuala Lumpur, à l’heure où l’avion et la voiture sont les moyens de transports les plus rapides et les plus utilisés pour relier les deux villes. Ce projet avait été mis en pause pendant deux ans et la Malaisie avait même versé plus de 102 millions de dollars d'indemnisation à Singapour afin de rembourser Singapour des frais engagés pour le développement du projet. Le gouvernement malaisien réfléchit désormais à de « nouveaux mécanismes de financement » a déclaré le ministère des Transports. La possibilité d’un partenariat public-privé semble ainsi intéresser les Malaisiens.

En mars dernier, le gouvernement avait déjà rencontré plusieurs entreprises privées pour évaluer leur intérêt concernant le fameux projet appelé le « HSR », estimé à 17 milliards de dollars américains (environ 15,13 milliards d'euros). Parmi les entreprises en question : MMC Corporation, Berjaya Group ou encore Malaysian Resources Corporation.

Singapour ouvert à toute nouvelle proposition

Cette semaine, le gouvernement malaisien s’est donc dit officiellement ouvert aux entreprises locales et internationales, pour évaluer la capacité de l'industrie à financer intégralement le projet. Du côté de Singapour, le ministère des Transports dit garder sa porte ouverte à toute nouvelle proposition de la Malaisie pour le HSR, « proposition de bonne foi, en partant d'une table rase », a-t-il précisé.

Les Malaisiens gardent donc l’espoir de voir, un jour, un train à grande vitesse entre Singapour et Kuala Lumpur, une liaison ferroviaire de près de 350 kilomètres. Aujourd'hui, se déplacer en train de Kuala Lumpur à Singapour nécessite plusieurs correspondances et transferts. Un trajet, plus long qu’en bus donc.

