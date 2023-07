Le FMI approuve les modalités du prêt de trois milliards de dollars accordé au Pakistantan

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un prêt de trois milliards de dollars au Pakistan pour stabiliser son économie. Cet accord intervient dans une conjoncture économique difficile pour le pays.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

Le Pakistan fait face depuis plusieurs mois à une grave crise économique et se trouvait au bord du défaut de paiement, avec d'importants déficits budgétaires intérieur et extérieur, une hausse de l'inflation, et l'érosion des réserves pour l'année fiscale 2022-23.

Sur les trois milliards de dollars, 1,2 milliard seront versés dans un premier temps puis le reste le sera par étapes, sous réserve de deux examens trimestriels, a indiqué le Fonds monétaire international (FMI). Ce prêt offre au Pakistan une période de sursis. Les effets de l’annonce ont été immédiats.

Un sauvetage temporaire ?

La roupie pakistanaise s'est renforcée face au dollar, le marché boursier a progressé, les Émirats Arabes Unis ont versé une aide financière de deux milliards de dollars, l’Arabie Saoudite un milliard de dollars renforçant ainsi les réserves en devises. La stabilité économique retrouvée permettra l’organisation des élections qui devraient avoir lieu en octobre prochain. Mais ce sauvetage de l’économie pakistanaise n’est que temporaire, rappellent plusieurs éditorialistes de la presse nationale pakistanaise ce vendredi.

On peut lire dans le quotidien Dawn, par exemple, que ce sauvetage ne change pas les problèmes structurels de l'économie, tels l'insuffisance des recettes fiscales, des exportations et la consommation basée sur les importations. « Les réformes sont incontournables. Aussi douloureuses soient-elles », écrit le quotidien pakistanais.

À lire aussiLe Pakistan obtient un prêt de trois milliards de dollars du FMI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne