Corée du Sud: nouvelles inondations meurtrières à cause de la mousson

Cette année encore, la mousson a provoqué d’importantes inondations en Corée du Sud, entraînant, le samedi 15 juillet, la mort d'au moins 33 personnes. Les fortes de pluie de cette semaine ont provoqué de nombreuses crues et glissement de terrain. Le trafic routier, ferroviaire et aérien a été interrompu temporairement dans certaines régions les plus touchées.

Des sauveteurs recherchent des survivants le long d'une route submergée par les eaux de crue menant à un tunnel souterrain à Cheongju, en Corée du Sud, le 16 juillet 2023. AP - Kim Ju-hyung

Texte par : RFI Suivre

Pour l'heure, le bilan s'élève à 33 morts et une dizaine de disparus, rapporte notre correspondant à Séoul, Celio Fioretti. Cependant, ces chiffres seraient amenés à augmenter au fur à mesure des recherches, prévient le ministère de l'Intérieur sud-coréen. La plupart des victimes ont été emportées par des glissements de terrains et certains villages ont été complètement submergés comme aux alentours de Goesan où le barrage a débordé, piégeant des habitants dans leurs maisons. À Osong, cinq passagers d'un bus se sont noyés dans un tunnel subitement inondé. Les secouristes s'efforcent d'atteindre une quinzaine de voitures coincées dans un autre tunnel de 430 mètres de long à Cheongju, dans la province de Chungcheong du Nord. Le tunnel a été submergé samedi matin après une crue soudaine. Le dimanche 16 juillet, sept corps avaient été récupérés dans le tunnel et des plongeurs se relayaient jour et nuit pour rechercher d'autres victimes, selon le ministère de l'Intérieur. « Je n'ai plus d'espoir, mais je ne peux pas partir », a déclaré le parent d'une des victimes disparues dans le tunnel. « Mon cœur se déchire en pensant à la douleur qu'a dû ressentir mon fils dans l'eau froide », a-t-il ajouté. Les images diffusées par la télévision locale montrent un torrent d'eau provenant d'une rivière voisine qui est sortie de son lit et qui s'est engouffrée dans le tunnel. Évacuation des zones à risque Depuis le 25 juin, la Corée du Sud est entrée dans la mousson, une saison de pluies intenses durant en moyenne trente jours. Jeudi, l'alerte météorologique a été élevée au plus haut niveau. Dans certaines régions, il a plu jusqu'à 500 millimètres d'eau en l'espace de trois jours. Le gouvernement a appelé samedi à évacuer les zones à risques de glissement de terrain. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, actuellement en déplacement à l'étranger, a tenu une réunion d'urgence avec ses collaborateurs au sujet de la réponse que le gouvernement doit apporter face aux intempéries et aux inondations. Auparavant, il avait ordonné au Premier ministre Han Duck-soo de mobiliser toutes les ressources disponibles pour limiter au maximum le nombre de victimes. Ces inondations ne sont pas sans rappeler celles du mois d'août dernier à Séoul qui avaient causé la mort de 15 personnes dans la capitale. De nouvelles pluies sont prévues jusqu'à mercredi, et l'administration météorologique coréenne a prévenu que les conditions météo représentaient un « grave » danger.