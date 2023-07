Thaïlande: Pita Limjaroenrat se dit prêt à renoncer au poste de Premier ministre

En Thaïlande, le vainqueur des élections législatives, candidat au poste de Premier ministre, annonce qu’il est prêt à retirer sa candidature et à laisser un allié politique former un gouvernement.

Pita Limjaroenrat, leader du parti Move Forward et premier vainqueur des élections générales de mai, répond aux questions d'un législateur au Parlement, à Bangkok, Thaïlande, jeudi 13 juillet 2023.

Il avait pourtant juré de ne pas renoncer, rapporte notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux. Mais, devant le peu de soutien que son parti, le Move Forward, a réussi à obtenir de la part des Sénateurs qui participent au vote pour élire le Premier ministre, Pita Limjaroenrat l’a annoncé : il est prêt à retirer sa candidature pour laisser un membre du puissant parti allié, le Pheu Thai, proposer un autre nom.

C’est désormais l’option qui semble la seule voie possible à la coalition d’opposition aux militaires, fraîchement élue, pour pouvoir former un gouvernement. Plusieurs noms circulent déjà, notamment celui de Paethongtarn Shinawatra, fille d’un ancien ministre en exil resté très populaire dans les campagnes. Ou encore celui de Chaikasem Nitsiri ou de Sretta Thavisin, des politiciens expérimentés, voire celui de Chatchart Sittipunt, le gouverneur de Bangkok, qui n’est pourtant pas membre du Parlement.

Le candidat choisi devra pouvoir rallier le vote des députés de l’Assemblée où domine le Move Forward, un parti réformiste où la moyenne d’âge est de 39 ans, et celui des sénateurs, âgés, conservateurs et très sensibles sur les questions qui touchent à l’identité thaïlandaise, la monarchie et l’armée.

