Inde: le Taj Mahal les pieds dans l’eau après d'importantes inondations dans le nord du pays

Les intenses précipitations des dix derniers jours dans le nord de l'Inde ont fait déborder la rivière qui descend des montagnes jusqu’au fameux monument de l’époque moghol. Le mausolée de marbre blanc est hors de danger, mais dans toute la région, des dizaines de milliers de personnes ont vu leurs maisons inondées, comme à New Delhi. Dans l’État du Maharashtra, quatre personnes sont mortes après un glissement de terrain en raison des pluies.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Des pluies torrentielles ont frappé il y a dix jours les montagnes et le nord de l’Inde. En aval, le fleuve Yamuna, qui descend de l’Himalaya, gonfle de manière incontrôlée. Ces débordements ont ainsi transformé le centre et l’est de la capitale New Delhi en piscine. Le périphérique a été en partie coupé, l’alimentation en eau courante partiellement interrompu à cause de l’inondation des centres de traitement.

Surtout, des milliers d’habitants de la capitale ont vu leurs maisons submergées et ont passé plus d’une semaine dans des camps d’évacuation : ils commencent à peine à rentrer chez eux pour retrouver leurs biens détruits ou recouverts de sédiments.

Les dégâts occasionnés par les inondations, près de la rive du fleuve Yamuna, à New Delhi, le 20 juillet 2023. © Altaf Qadri / AP

La rapidité exceptionnelle de cette inondation a frappé tous les esprits, causée par l’intensité des pluies. Une conséquence du réchauffement climatique, selon certains : en période humide de mousson, et quand il fait plus chaud, cela accroît l’évaporation. De plus gros nuages se forment, ce qui entraîne des précipitations plus fortes et soudaines.

Dans l’État du Maharashtra, quatre personnes sont mortes après un glissement de terrain en raison des pluies.

