L’Inde sous le choc après la vidéo de deux femmes nues agressées en public dans le Manipur

En Inde, une vidéo de deux femmes exhibées nues et agressées en plein public secoue le pays. Les faits se sont déroulés dans l’État du Manipur, au nord-est du pays, où un conflit ethnique ravage la région depuis plus de deux mois et qui a causé la mort de plus de 140 personnes. Le Premier ministre, muet depuis le début des violences, est finalement sorti de son silence pour condamner l’agression et le viol, estimant que le crime « fait honte à toute la nation ».

La violence de la vidéo a déclenché la colère et de nombreuses manifestations partout en Inde. Ici, des membres de la jeunesse du parti d'opposition du Congrès près du Parlement à New Delhi, le 20 juillet 2023. © Manish Swarup / AP

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis Sur la vidéo, des dizaines d’hommes armés de fusils d’assaut avancent sur une route de campagne. Ils poussent deux femmes complètement nues, qu’ils tripotent et malmènent, comme des trophées ou des proies. L’une d’entre elles sera ensuite violée en réunion, hors caméra. Cela fait deux mois et demi que le conflit ethnique au Manipur déchire la population locale. Mais cette vidéo courte, qui vient d’émerger sur les réseaux sociaux, horrifie soudainement le pays. Et a forcé le Premier ministre Narendra Modi à réagir : « Mon cœur est rempli de colère et de peine, Ce qui est arrivé aux filles de Manipur ne peut être pardonné. C’est une honte pour notre pays, et les coupables ne seront pas épargnés », promet le chef du gouvernement indien. Une vidéo qui resurgit deux mois plus tard Le crime a été perpétré par des membres de l’ethnie des Meitei, majoritairement hindoue et dominante dans les plaines, contre des femmes Kukis, ethnie majoritairement chrétienne et originaire des montagnes : les deux groupes se disputent l’accès aux terres des hauteurs, entre autres. Les faits ont eu lieu le 4 mai 2023, au début des violences, mais la vidéo n’est devenue virale que mercredi 19 juillet – certainement, car Internet avait été coupé pendant plus de deux mois, pour des raisons de sécurité. L’opposition demande la démission du gouvernement régional, tenu par le parti nationaliste hindou BJP de Narendra Modi. Le président de la Cour suprême soutient lui que ces violences contre les femmes sont « tout simplement inacceptables », et a promis que « si le gouvernement n'agit pas, nous le ferons ». Des membres des Meira Paibis, un groupe d'autodéfense constitué de femmes de l'ethnie Meitei, majoritairement hindoue, marche vers le lieu d'une fusillade à Kangchup, près d'Imphal, la capitale de l'État du Manipur, le 22 juin 2023. Les Meitei sont au cœur de conflits ethniques avec les Kukis, dans le Manipur. © Altaf Qadri / AP À lire aussiEn Inde, une cour d’appel régionale reconnaît pour la première fois un viol conjugal NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI