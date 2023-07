Singapour: deux membres du parti au pouvoir démissionnent pour une relation extra-conjugale

Après l’arrestation du ministre des Transports dans le cadre d’une enquête pour corruption la semaine dernière, la première depuis près de 40 ans, cette semaine, deux membres du principal parti du pays, le président du Parlement, Tan Chuan-Jin, et une députée, Cheng Li Hui, ont démissionné de leurs fonctions pour « relation inappropriée ». C’est la deuxième affaire qui éclate dans les médias en quelques jours dans un pays où les scandales politiques se font pourtant rares.

Avec notre correspondante régionale, Juliette Pietraszewski

C’est une nouvelle affaire dont se serait bien passé le Premier ministre Lee Hsien Loong et une grande partie de la sphère politique singapourienne. À l’origine, il y a une relation extraconjugale entre le président du Parlement, Tan Chuan-Jin, et une députée, Cheng Li Hui. Tous deux sont affiliés au Parti d’action populaire, le parti historique de Singapour, et au pouvoir depuis la création du pays.

Le Premier ministre dit avoir parlé aux deux protagonistes en février dernier sur le sujet. Sauf que ce mois de juillet, une vidéo les montrant main dans la main sur les réseaux sociaux est apparue. Résultats : deux nouvelles démissions à Singapour, classée au cinquième rang des pays les moins corrompus ! Pour rappel, les ministres ont des salaires similaires aux dirigeants du privé pour décourager la corruption.

Pas d'élections anticipées

Ce scandale intervient après celui concernant le ministre des Transports, et le Premier ministre de Singapour a tenté de défendre sa gestion : « Parfois, les choses se regroupent, mais nous nous assurons de les corriger, a-t-il déclaré. C’est douloureux de faire ça à nos amis, camarades et bras droits, et ça peut aussi être embrassant et coûteux au niveau politique. Mais le Parti d’action populaire doit maintenir sa discipline de parti, et ses standards de conduite. Notre devoir est au Parlement et pour le peuple de Singapour. »

Le Premier ministre, Lee Hsien Loong, au pouvoir depuis 2004 a déclaré qu’il n'avait pas l'intention de convoquer des élections générales immédiates pour sa succession. Les prochains scrutins sont prévus pour novembre 2025.

