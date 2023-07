En Indonésie, le mariage de luxe entre deux chiens fait scandale

En Indonésie, le mariage de luxe en costume javanais entre deux chiens, deux Malamutes d’Alaska, fait scandale. Ce mariage a coûté près de 13 000 dollars et la cérémonie fait polémique dans le pays, où la répartition des richesses est l’une des plus inégales dans le monde.

Un Malamute d'Alaska dans un concours canin, le 12 février 2019, à New York (Image d'illustration).

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Juliette Pietraszewski

« Une paire de chiens nommés Jojo et Luna s'est mariée dans la région de Pantai Indah Kapuk », rapporte CNN Indonésie. Tout y était, même la pièce montée, et c’est un mariage à deux cents millions de roupies, soit près de 13 000 dollars, qui ne passe pas dans le pays.

Sepasang anjing bernama Jojo dan Luna menikah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Jumat (14/7). Acara pernikahan ini menghabiskan biaya sebesar Rp200 juta. https://t.co/ldnPTZi6ZD #CNNIndonesia pic.twitter.com/Qu9jcqldcc — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) July 15, 2023

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont pu voir les photos des deux chiens lors de la fameuse cérémonie. La cérémonie a coûté 40 fois le montant du salaire minimum indonésien, alors que les deux canidés étaient habillés en tenue traditionnelle javanaise pendant le mariage.

« Nous le regrettons beaucoup et nous voudrions présenter nos excuses aux passionnés de la culture javanaise et à tous les Indonésiens qui ont été mal à l'aise et blessés par l'événement », a déclaré l’une des deux propriétaires des « jeunes mariés », deux Malamutes d’Alaska. Les excuses interviennent après de nombreuses réactions critiques, voire violentes dans le pays.

Un étalage de richesses très mal vu

Outre le prix exorbitant de la cérémonie et les tenues traditionnelles des « mariés », cette polémique intervient dans un contexte déjà tendu concernant la richesse en Indonésie. Un dixième de la population indonésienne vivait toujours en dessous du seuil de pauvreté l’an dernier.

En mars, le président Joko Widodo avait demandé aux fonctionnaires de ne pas afficher leur vie extravagante de manière « inappropriée », y compris sur les réseaux sociaux, après des scandales liés à la richesse dans la fonction publique. De manière générale, les étalages ostentatoires sont souvent critiqués en raison de son écart de revenu croissant.

