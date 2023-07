Indo-Pacifique: treize pays réunis pour un exercice militaire d'ampleur inédite au large de l'Australie

Des exercices militaires d’une ampleur inédite, impliquant plus de 30 000 hommes issus de treize pays, dont les États-Unis, l’Australie et la France, ont commencé il y a deux jours au large de l’Australie. Une opération baptisée « Talisman Sabre », qui suscite beaucoup d’intérêt. Ainsi, un navire espion chinois a été aperçu dès le début de ces exercices en haute mer.

Publicité Lire la suite

Montrer ses muscles et sa capacité à intervenir ensemble sur un même théâtre d’opérations. C’est l’objectif de cette opération « Talisman Sabre » qui réunit 30 000 personnes issues de treize pays. L’armée japonaise, pour la première fois, a effectué une démonstration de tirs de missiles antinavires au large de la côte est australienne lors de cette opération.

Officiellement, ces exercices visent à renforcer l’interopérabilité entre les armées de pays animés par un même désir : « Défendre une région Indo-Pacifique sûre, résiliente et prospère. » En clair, il s’agit de montrer à la Chine que les Occidentaux et leurs alliés ne comptent pas la laisser étendre sa sphère d’influence dans la région, explique notre correspondant à Melbourne, Grégory Plesse. Sans surprise, Pékin ne participe pas à cette opération.

Navire espion chinois

Un navire espion chinois a d'ailleurs été aperçu dès le début de ces exercices, et c'est sans doute la raison pour laquelle le ministre australien de la Défense ne s’en est pas ému plus que ça. Il a ainsi précisé que ce navire chinois respectait le droit international, et que sa présence était complètement attendue. « Nous avons contacté ce navire jeudi dans la mer de Corail. Ils font cela depuis plusieurs années, nous sommes bien préparés à cela », a précisé le chef australien de ces opérations conjointes, le lieutenant général Greg Bilton. Selon lui, la réponse chinoise aux messages australiens avait été « courtoises et conformes aux codes en mer ».

Les États-Unis ont placé la zone Asie-Pacifique au centre de leur nouvelle stratégie mondiale face à l'influence grandissante de la Chine, et entendent y renforcer leur présence. Les États-Unis et l'Australie, ainsi que le Royaume-Uni, ont conclu une alliance stratégique baptisée Aukus qui va permettre à Canberra d'avoir accès à des sous-marins à propulsion nucléaire, au grand dam de Pékin.

L'exercice conjoint Talisman Sabre se déroulera jusqu'au 4 août avec des entraînements à terre, des débarquements amphibies ainsi que des manœuvres dans les airs, sur terre et sur mer. La majeure partie se déroulera cette année dans l'État du Queensland, une région du nord-est du pays où Canberra veut accroitre sa présence militaire.

À lire aussiIndo-Pacifique: les ministres français et indonésiens des Affaires étrangères et de la Défense réunis à Paris

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne