Les Cambodgiens appelés aux urnes pour des législatives sans l’opposition, écartée d’office

Alors que le Cambodge vote ce dimanche 23 juillet, pour des élections législatives, le scrutin laisse peu de place au suspense. Après des années de répression des voix d’opposition, le parti d'Hun Sen, le Premier ministre au pouvoir depuis 38 ans, est déjà sûr de sa victoire.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Phnom Penh,

Déjà, lors des élections législatives de 2018, le principal parti d’opposition avait été écarté. Et ce ne sera pas différent cette fois-ci : la principale formation d’opposition est absente du scrutin législatif de ce dimanche.

Pour rappel, en 2017, la Cour suprême avait dissous le Parti du sauvetage national du Cambodge (PSNC), accusé de complot. Huit mois plus tard, le parti d’Hun Sen remportait la totalité des 125 sièges de l’Assemblée nationale.

Cinq ans plus tard, les municipales de 2022 avaient pourtant vu le retour d’une opposition crédible, incarnée par le Parti de la Bougie qui avait emporté 22% des voix. Mais celui-ci a été disqualifié de ce scrutin législatif par la Commission électorale, sur la base de technicités administratives.

Opposants interdits de futurs scrutins après des appels au boycott

De nombreux membres de l’opposition ont par ailleurs été la cible de procès et de condamnations pour diffamation ou incitation à semer le trouble. Plus récemment s’y sont ajoutées les arrestations pour « incitation au boycott » de l’élection. Car la loi électorale a été amendée à quelques semaines du scrutin, visant notamment à exclure des élections l’opposition en exil. Tout cela en dépit des cris d’alarme d’organisations de défense des droits de l’homme.

À lire aussiLégislatives au Cambodge: les opposants en exil exclus des élections pendant au moins 20 ans

Ainsi, malgré la participation de 18 partis dans cette élection, aucun ne peut rivaliser avec le Parti du peuple cambodgien (PPC) d’Hun Sen. La plupart n’ont d’ailleurs de véritable existence qu’à l’occasion des scrutins, et les autres n’ont pas la force de frappe nécessaire : lors des municipales de l’an dernier, seuls le parti de la Bougie et le parti d’Hun Sen avaient obtenu des postes de chef de commune.

Quant aux législatives de 2018, ce sont les bulletins nuls qui étaient arrivés à la deuxième place dans les urnes, derrière le parti au pouvoir...

Passage de flambeau

Sans adversaire notable pour ce scrutin, Hun Sen a pourtant fait campagne en grande pompe. Car malgré tout, le parti au pouvoir a tout intérêt à conserver les apparences d’un scrutin pluraliste et démocratique. En amont d’une élection qui lui est acquise, sa campagne, qui a pris la forme de défilés de milliers de personnes à travers le pays, a eu pourtant des allures de démonstration de force.

Autre fait notable : Hun Manet, fils aîné du Premier ministre, est aussi engagé dans la course, lui pour un premier mandat de député. Or, et c’est peut-être un détail, le jour de l’ouverture de la campagne, Hun Sen, au moment de finir son discours, avait transmis le drapeau du parti à son fils. Et c’est bien ce dernier qui ouvrit le cortège.

Il n’y a pas eu d’annonce concrète, mais les indices se multiplient indiquant une passation du pouvoir au sein du parti, à défaut d’une transition politique. La vieille garde au pouvoir, depuis presque quatre décennies, ne se cache pas de vouloir instaurer une transition héréditaire, qu’elle présente comme le meilleur moyen de garantir la stabilité du pays.

Quasi certain d’être élu député, Hun Manet pourrait techniquement être nommé Premier ministre dans ce mandat. Le parti l’a déjà désigné comme futur candidat à la suite de son père, mais sans annoncer une échéance particulière. Si le résultat de l’élection fait peu de doute, il faudra donc suivre de près la formation du gouvernement à venir.

À lire aussiCambodge: la victoire du PPC aux élections locales n'empêche pas une timide opposition d'émerger

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne