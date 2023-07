Chine: Qin Gang, le ministre disparu des Affaires étrangères, remplacé

Le poste de ministre chinois des Affaires étrangères change de mains. Qin Gang, en poste depuis décembre 2022, mais qui n'a plus été vu en public depuis un mois, ni dans les médias, ni dans aucune réunion, a été relevé de ses fonctions, rapportent les médias officiels. Il est remplacé par son prédécesseur Wang Yi, en charge de la diplomatie au sein du Parti communiste chinois, sans plus d'explications.

De notre correspondant à Pékin,

C'est un communiqué très court, annonçant le décret présidentiel numéro 8, en date de ce mardi 25 juillet 2023, qui retire son poste à Qin Gang, ministre des Affaires étrangères depuis la fin de l'année dernière. La speakerine du journal du soir, sur CCTV, a confirmé l'information de l'agence officielle Chine Nouvelle.

M. Qin est remplacé, chose pour le moins inhabituelle, par son prédécesseur Wang Yi, qui assumait en fait déjà ce rôle depuis trois semaines. Le directeur du Bureau central des affaires étrangères du PCC s'est déjà substitué dans les faits à plusieurs occasions, notamment pour accueillir plusieurs dirigeants étrangers en Chine ou pour se rendre au sommet de l'Asean, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est.

Nombreuses spéculations

Aucune précision en revanche concernant les causes de cette éviction. La disparition médiatique de Qin Gang, qualifié de proche du président Xi Jinping après sa nomination par le XXe Congrès du PCC, a entrainé de nombreuses spéculations.

Sur les réseaux sociaux, certains évoquent une supposée liaison avec une présentatrice de la télévision de Hong Kong Phoenix TV, avec qui il aurait eu un enfant caché. Mais il ne s'agit là que de rumeurs et certains observateurs font remarquer qu'en cas de faits avérés, cela ne pourrait être qu'un prétexte à une autre raison expliquant cette destitution.

Pour l'instant, la seule chose qui a filtré officiellement, c'était une absence pour « raisons de santé ». Le fait que Qin Gang, 53 ans, conserve son statut de conseiller d'État, semble appuyer cette dernière hypothèse.

Cette révocation a été prononcée lors d'une session spéciale du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, qui s'est tenue un jour après la réunion du Politburo lundi. Chose là encore inhabituelle, la session n'a duré qu'une journée.

Le décret présidentiel du jour entérine également le remplacement de Yi Gang par Pan Gongsheng au poste de président de la Banque populaire de Chine.

Querelles internes

Malgré les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et parmi les diplomates étrangers, Pékin reste flou sur le statut et le lieu où se trouve l'ancien ministre des Affaires étrangères. Sa dernière apparition publique remonte au 25 juin dernier, Qin Gang avait été photographié serrant la main à de hauts diplomates russe, vietnamien et sri-lankais.

Son absence, qui pourrait trahir des querelles internes au sein du Parti, est l'une des plus grandes crises politiques pour le président chinois Xi Jinping depuis le début de son troisième mandat. L'ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis, fin connaisseur des questions européennes, n'est pas le premier officiel à être révoqué. En janvier dernier, Zhao Lijian a quitté son poste de porte-parole de la diplomatie chinoise, pour devenir vice-directeur d'un service moins exposé, en l'occurrence celui des frontières et des affaires maritimes.

Un changement de statut suite à une polémique sur les réseaux sociaux autour de son épouse, qui s'était félicitée de la vie au grand air en Allemagne, alors que de nombreuses villes chinoises étaient confinées. Lorsque Qin Gang ne s'est pas présenté au sommet de l'Asean, le 12 juillet, cette dernière a posté ces quelques caractères sur son compte Weibo : « Aujourd'hui est une bonne journée. »

