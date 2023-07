Aukus: la Nouvelle-Zélande invitée à rejoindre le pacte anglophone dans l'Indo-Pacifique

Le président français Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable occidental à effectuer en ce moment une tournée dans « l'Indo-Pacifique ». Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, se trouvent aussi dans cette partie du monde. Leur objectif : y renforcer des alliances pour contrer l'influence de la Chine. Dans cette optique, les États-Unis ont invité la Nouvelle-Zélande à rejoindre l'alliance militaire Aukus, qui regroupe les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni.

L'Indo-Pacifique ressemble de plus en plus à un échiquier où les deux grandes puissances rivales, la Chine et les États-Unis, avancent leurs pions. Dernier coup de Washington : tenter d'élargir l'alliance militaire Aukus à la Nouvelle-Zélande et à d'autres pays dans la région.

« La porte est ouverte », a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken. La coopération militaire porterait sur des aspects non nucléaires, car la Nouvelle-Zélande s'est déclaré « territoire dénucléarisé » dans les années 1980.

Cela fait quelques mois déjà que ce pays, dont les relations commerciales étroites avec la Chine agacent les États-Unis, s'intéresse à l'alliance Aukus. Mais officiellement, rien n'a été décidé, fait-on savoir à Wellington.

En parallèle, l'offensive diplomatique de Washington dans le Pacifique s'étend aussi sur les petites îles. Antony Blinken vient d'ouvrir une ambassade américaine à Tonga, fustigeant au passage le comportement problématique de la Chine dans la région.

Les États-Unis vont également déployer un navire de gardes-côtes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, précisant toutefois qu'il n'était pas question d'établir une base militaire permanente sur cette île, qui a récemment conclu un pacte de défense avec les États-Unis.

