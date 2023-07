«Jour de la victoire» en Corée du Nord: une parade militaire en présence de Russes et de Chinois

La Corée du Nord a célébré jeudi 27 juillet les 70 ans de l’armistice mettant fin à la guerre de Corée avec une large parade militaire à Pyongyang. Le « jour de la victoire », selon l’appellation nord-coréenne, a été l’occasion de faire défiler les missiles intercontinentaux ainsi que de nouveaux drones d’attaques et espions. Un événement qui avait lieu devant des délégations russe et chinoise. Cette présence permet au régime de montrer qu’il n’est pas isolé et qu’il dispose de soutien à Pékin et Moscou tandis que les États-Unis continuent d'accuser la Corée du Nord d'alimenter l'effort de guerre russe.

Photo fournie par le gouvernement nord-coréen : un défilé militaire est organisé pour marquer le 70e anniversaire de l'armistice qui a mis fin aux combats de la guerre de Corée de 1950-53, sur la place Kim Il Sung à Pyongyang, en Corée du Nord, le jeudi 27 juillet 2023 AP

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca Un grand sourire sur le visage, Kim Jong-un semble apprécier le symbole. Face à la foule qui l'acclame, entouré par le ministre de la Défense russe Sergueï Shoigu et par un cadre du Parti communiste chinois, Li Hongzhong, il regarde le défilé de ses Hwasong 17 et 18. Ces missiles balistiques intercontinentaux constituent une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU dont la Russie comme la Chine sont des membres permanents. Kang Sung-nam, le ministre de la Défense nord-coréen, a lui profité du 70ᵉ anniversaire de l'armistice pour dénoncer le renforcement de la présence militaire américaine dans la région. À écouter aussiGuerre de Corée: à l'occasion du 70ᵉ anniversaire, les vétérans se souviennent « Les impérialistes américains n'ont pas de marge de manœuvre... » « Nous avons récemment assisté, pour la première fois en quarante ans, à l'apparition d'un sous-marin nucléaire d'une superpuissance, équipé d'une bombe nucléaire capable de détruire un pays entier dans un port du sud de la péninsule. Les impérialistes américains n'ont pas de marge de manœuvre pour survivre s'ils utilisent des armes nucléaires contre la Corée du Nord. » Le régime a aussi présenté ses innovations en matière de défense au chef de l'armée russe : Haeil, son drone sous-marin censé pouvoir déclencher un tsunami nucléaire, ainsi que deux nouveaux drones espions et de combats. Mais Pyongyang, comme Moscou, continue d'affirmer qu'aucune arme nord-coréenne n'est livrée à la Russie. Serguei Shoigu a malgré tout transmis les remerciements de Vladimir Poutine pour le soutien de la Corée du Nord dans la guerre en Ukraine. À lire aussi27 juillet 1953: la signature de l'armistice de Panmunjeom met fin à la guerre de Corée Photo fournie par le gouvernement nord-coréen : le ministre russe de la Défense Serguei Shoigu, au centre, à l'aéroport de Pyongyang, en Corée du Nord, le jeudi 27 juillet 2023. AP