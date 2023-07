Le Sri Lanka, dernière étape de la tournée en Asie d'Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron arrive en fin de journée au Sri Lanka, sur le retour d’un voyage en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique. C’est la première visite officielle d’un président français sur l’île. Il pourrait avoir un entretien ce samedi matin avec le président sri-lankais, Ranil Wikremesinghe, à propos des enjeux régionaux, et certainement de l’influence chinoise sur cette ile stratégique. Mais il sera aussi question de la difficile reprise de ce pays, qui a traversé la pire crise économique de son histoire.

Plusieurs sujets à l'ordre du jour de cette visite express. En premier lieu la question de la renégociation de la dette. En faillite, le Sri Lanka essaye depuis un an de trouver un accord avec ses nombreux créanciers bilatéraux, dont l'Inde, le Japon et surtout la Chine. Colombo s'est fortement endetté auprès de la Chine ces dernières années pour développer de grands projets d'infrastructures.

Ces dernières années, cette dépendance a permis à Pékin d’acquérir des ports stratégiques de cette île située sur une des plus importantes routes commerciales du monde.

Une influence croissante qui n'est pas du goût du voisin indien. Du fait de sa position stratégique à mi-chemin de la principale route marchande internationale (entre l'Europe et l'Asie de l'Est), le Sri Lanka suscite de nombreuses convoitises et se retrouve tiraillé entre deux grandes puissances rivales, l'Inde et la Chine.

Ces questions économiques et géopolitiques déjà soulevées lors de la visite en juin du président sri-lankais en France, figurent parmi les plus importants défis régionaux et internationaux qui seront abordés lors des discussions ce vendredi.

Enfin le Sri Lanka préside jusqu'en 2025 l'association des États riverains de l'Océan Indien, un organisme dont la France est devenue membre en 2020. L'état insulaire a récemment exprimé le souhait de développer et renforcer la coopération bilatérale avec la France dans le domaine maritime.

Pour mémoire, la France accueille une communauté de quelque 60 000 Sri-Lankais, en majorité de l'ethnie Tamoul, minoritaire au Sri Lanka.

Légère diminution de la pauvreté d'après une ONG Le taux de croissance est encore négatif, le prix de l’essence deux fois plus élevé qu’il y a 18 mois. Mais le pic de la crise semble passé au Sri Lanka. Le taux d’inflation annuel baisse rapidement. Et dans les banques alimentaires de l’association Ceylan Youth movement, il y a donc moins de foule, comme en témoigne l’une des bénévoles, qui préfère rester anonyme, au micro de notre correspondant régional, Sébastien Farcis. « Cela a commencé à s’améliorer vers avril, quand le gouvernement et l’ONU ont lancé des programmes d’aides pour les plus pauvres. Les prix des aliments restent plus élevés qu’avant, mais les gens ont plus de travail pour les acheter. Au pic de la crise, nous avions 15 banques alimentaires, maintenant il y en a 9 à temps partiel. » Avril, c’est justement le moment où Colombo a reçu la première tranche du prêt du Fonds monétaire international. La population mange donc mieux, mais les traumatismes, eux, demeurent. « Il y a eu la pandémie, puis cette crise humanitaire. Beaucoup de jeunes sont ainsi stressés et ont des problèmes d’addiction à la drogue ou à l’alcool. Nous menons donc des thérapies avec eux », poursuit la bénévole.

