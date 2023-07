Grâce aux États-Unis, l’Australie accélère sa fabrication de missiles pour faire face à la Chine

L'Australie va accélérer ses efforts pour fabriquer des missiles pour les États-Unis et développer la coopération et la formation militaires dans le cadre d'un plan annoncé samedi 29 juillet par des responsables des deux pays. Dans le cadre de ce projet, l'Australie développera notamment des systèmes de fusées à lancements multiples guidés.

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong (à gauche), le secrétaire d'État américain Antony Blinken (deuxième à gauche), le Premier ministre australien Anthony Albanese (centre), le secrétaire américain de la Défense Lloyd Austin (deuxième à droite) et son homologue australien Richard Marles ont participé à une rencontre à Brisbane vendredi 28 juillet 2023.

Publicité Lire la suite

La guerre en Ukraine a révélé la nécessité de produire du matériel militaire en masse, c’est à dire d’avoir des stocks suffisants, mais également d’être en mesure de produire en grande capacité. Cela est aujourd’hui l’énorme avantage de la Chine par rapport au reste du monde.

La guerre en Ukraine a également pesé sur les chaînes d'approvisionnement militaires aux États-Unis, réduisant progressivement les stocks de missiles et d'autres munitions.

Les États-Unis ont donc besoin non seulement d'accroître les cadences de production pour leur propre usage, mais aussi de s'assurer que leurs partenaires et alliés aient aussi des capacités industrielles suffisantes. Pour l’Australie, l’intérêt d'accroître ses capacités s’intègre parfaitement dans le partenariat de l’Aukus - l’accord de coopération militaire tripartite entre Washington, Canberra et Londres.

Tensions avec la Chine

L’Australie veut également monter en compétence industrielle sur les questions de défense, le but étant d’augmenter ses capacités de production très en amont d’un potentiel conflit avec la Chine dans le Pacifique. Car Washington et ses alliés tentent de limiter l’influence grandissante de Pékin dans la région, source de tensions avec de nombreux États.

Dans ce cadre, Canberra procède actuellement à la refonte de ses propres forces armées, s'orientant vers des capacités de frappe à longue portée.

Pour les nouveaux missiles, Washington a accepté d'accélérer l'octroi des licences : le ministre australien de la Défense Richard Marles a déclaré devant la presse « espérer que la fabrication de missiles commencera en Australie d'ici deux ans, dans le cadre d'une base industrielle collective entre nos deux pays. »

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le chef du Pentagone Lloyd Austin se sont rendus à Brisbane pour cette annonce, qui faisait suite à des discussions avec M. Marles et la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong.

À lire aussiIndo-Pacifique, une région qui se cherche?

Remise en état de bases militaires au Nord pour des rotations de troupes américaines

Le gouvernement australien a récemment réservé 2,7 milliards de dollars pour l'acquisition de missiles de frappe à longue portée, qui viendraient renforcer les stocks australiens et pourraient être exportés vers les États-Unis ou d'autres pays, tels que l'Ukraine.

Canberra a par ailleurs accepté de remettre en état des bases militaires dans le nord du pays, une région stratégiquement située, pour qu'elles puissent abriter des exercices d'entraînement et permettre des rotations plus fréquentes de troupes américaines.

« Nous avons fait d'importants progrès en ce qui concerne les initiatives américaines en matière de posture des forces », a déclaré Richard Marles Marles. L'Australie accueillera également à « un rythme plus élevé » des visites de sous-marins nucléaires à propulsion nucléaire, selon le ministre australien de la Défense.

À lire aussiIndo-Pacifique: treize pays réunis pour un exercice militaire d'ampleur inédite au large de l'Australie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne