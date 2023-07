La Chine émet une alerte rouge pour pluies diluviennes à Pékin et évacue des milliers d’habitants

Alors que le nord de la Chine est déjà fortement frappée par la pluie samedi 29 juillet, la Chine se prépare pour des conditions encore plus extrêmes en raison de la tempête Doksuri. L'une des plus fortes à frapper le pays depuis des années, cette tempête a poussé les autorités à évacuer des milliers de personnes à Pékin après avoir frappé les Philippines et Taïwan, et s'être abattue sur les côtes chinoises. Une alerte rouge a été lancée sur une vaste zone en Chine, comprenant la capitale.

Des pompiers évacuent des habitants de Quanzhou après l'arrivée de la tempête Doksuri, le 28 juillet 2023. © cnsphoto / via Reuters

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite La tempête Doksuri, qui balaye depuis vendredi le sud-est de la Chine, se déplace vers le Nord où son « influence » se fait déjà sentir, selon les services météorologiques chinois. Alors que la tempête s'enfonce dans les terres, des précipitations cumulées de plus de 60 cm sont prévues sur une étendue de 220 000 km², ce qui pourrait affecter environ 130 millions de personnes. L'alerte rouge, en vigueur depuis 20 heures heure locale (12h TU), comprend une vaste zone de plusieurs centaines de millions d'habitants, qui englobe Pékin, la métropole voisine de Tianjin, les provinces limitrophes du Hebei (Nord) et du Shandong (Est) ainsi qu'une partie du Henan (Centre) et du Shanxi (Nord). Les autorités de la capitale ont suspendu les manifestations sportives, tandis qu'un certain nombre de sites touristiques et de parcs ont été fermés, ainsi que les berges de la ville. Le département de lutte contre les inondations de la capitale a déclaré avoir mobilisé plus de 203 000 secouristes, tandis que déjà plus de 3 000 personnes ont été évacuées. C'est la première fois depuis 2011 qu'une telle alerte pour pluies diluviennes est déclenchée, selon les médias locaux. Ceux-ci affirment que les pluies attendues ces prochaines heures pourraient être plus importantes encore que celles de juillet 2012, qui avaient fait 79 morts lors d'inondations historiques. Rafales atteignant 175 km/h Ces intempéries surviennent au moment où à l'autre bout du pays le typhon Doksuri poursuit sa progression. Il a provoqué vendredi d'importants dégâts matériels dans le sud-est du pays, avec des rafales pouvant atteindre 175 km/h. Son intensité a depuis baissé. La télévision nationale a montré des images d'arbres jonchés sur les routes, tandis que des zones résidentielles étaient cernées par d'importantes étendues d'eaux boueuses. À Fuzhou (sud-est), les autorités ont ordonné samedi aux habitants de ne sortir de chez eux qu'en cas de nécessité. Les transports en commun ont par ailleurs été suspendus dans cette ville située en face de Taïwan. Cela fait des mois que la Chine subit des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le changement climatique. Début juillet, Pékin et sa région avaient battu des records de températures, avec plus de 40°C. Si les cyclones, canicules, inondations ou encore sécheresses sont des phénomènes naturels, les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines accroissent leur ampleur et/ou leur fréquence. À lire aussi«Sans activité humaine, ces températures auraient été impossibles» (Avec AFP) NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI