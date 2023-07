Pakistan: un attentat à la bombe lors d'un meeting politique fait des dizaines de morts

Au moins 44 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées dans l'explosion d'une bombe dimanche 30 juillet dans le nord-ouest du Pakistan lors d'un rassemblement d'un parti islamique radical. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat pour le moment, mais la section locale du groupe terroriste État islamique (EI) a déjà revendiqué des attentats contre le parti conservateur organisant l’événement.

L'explosion a visé le parti religieux conservateur Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) dont plus de 400 membres et sympathisants étaient rassemblés sous une tente dans la ville de Khar, près de la frontière avec l'Afghanistan.

Le bilan ne cesse de s'alourdir, Riaz Anwar, représentant du ministère de la Santé pour la province de Khyber Pakhtunkhwa a indiqué à l'AFP qu'au moins 44 personnes avaient été tuées et plus d'une centaine blessées. Des images de l'explosion circulant sur les réseaux sociaux montrent des corps éparpillés dans la foule et des volontaires aidant les victimes ensanglantées à se rendre dans des ambulances.

Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat, mais la section locale du groupe État islamique (EI) a déjà revendiqué des attentats contre le JUI-F. En 2022, l'EI a dit être à l'origine d'attaques violentes contre des érudits religieux affiliés au parti. Ce dernier dispose d'un vaste réseau de mosquées et de madrasas (écoles coraniques) dans le nord et l'ouest du pays.

Le groupe jihadiste accuse le JUI-F d'hypocrisie, car le parti religieux a soutenu les gouvernements successifs et l'armée. Kamran Murtaza, un sénateur du JUI, a fustigé « ceux qui sèment la peur en attaquant des rassemblements politiques » afin que son « parti ne puisse pas faire campagne pour l'élection de cette année ». Le JUI est dirigé par Falzur Rehman, un ancien islamiste dur et anti-américian qui a adopté ces dernières années une position plus modérée.

Le gouvernement pakistanais doit être dissous dans les prochaines semaines avant les élections prévues en octobre ou novembre, et les partis politiques se préparent à faire campagne. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a condamné l'attentat et promis de punir les coupables.

Attaques plus fréquentes depuis le retour des talibans à Kaboul

Les attaques au Pakistan ont augmenté depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021, puis la fin du cessez-le-feu entre le groupe taliban pakistanais Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) et le gouvernement pakistanais fin novembre.

Les attaques ont lieu principalement dans les régions limitrophes avec l'Afghanistan. Islamabad estime que certaines d'entre elles sont planifiées depuis le sol afghan, ce que Kaboul dément. En janvier, un homme, lié au TTP selon les autorités, avait fait exploser la bombe qu'il portait sur lui dans une mosquée à l'intérieur d'une base de la police à Peshawar (Nord-Est), tuant plus de 80 policiers.

Selon les analystes, les militants des anciennes zones tribales frontalières de l'Afghanistan se sont enhardis depuis le retour des talibans afghans.

Bajaur, où s'est déroulé l'explosion, est l'un des sept districts isolés qui bordent l'Afghanistan. La région a été un point névralgique de la guerre mondiale contre le terrorisme.

Le Pakistan était autrefois en proie à des attentats à la bombe quasi quotidiens, mais une vaste opération militaire lancée en 2014 a permis de rétablir l'ordre dans une large mesure. La sécurité s'est depuis améliorée, le Nord-Ouest étant placé sous le contrôle des autorités nationales pakistanaises après l'adoption d'une loi en 2018.

(Avec agences)

