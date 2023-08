Chine: des dizaines de morts et disparus après des pluies diluviennes dans le nord-est du pays

Les pluies diluviennes et inondations qui frappent Pékin et ses environs depuis plusieurs jours ont fait au moins 20 morts et 36 disparus dans la capitale chinoise et la région voisine de Hebei, a annoncé mardi un média d'État.

En 40 heures seulement samedi, Pékin a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet, précise le bureau de la météo de la capitale. Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, balaie la Chine du sud-est vers le nord depuis vendredi, date à laquelle il a touché la province du Fujian (est) après avoir frappé les Philippines voisines.

Les pluies diluviennes et les inondations ont déjà fait 11 morts et 27 disparus dans la région de Pékin ainsi qu'au moins neuf morts et six disparus dans la province du Hebei.

Sur les réseaux sociaux, on peut voir des images d’arbres déracinés, de véhicules renversés emportés par le torrent boueux sur les réseaux sociaux, avec des dégâts et des victimes essentiellement dans les régions montagneuses autour de Pékin. « Pékin, ce n'est pas seulement une ville, c'est une région sismique très densément peuplée, qui a le potentiel pour former des torrents et des éboulements », explique Vincent Boivin, entrepreneur français installé depuis plus de 15 ans, joint par notre correspondant régional, Stéphane Lagarde.

I hope nobody inside these cars washing down an overflowing river near #Beijing’s west fifth ring road. They appear to have been washed off the collapsed bridge. Heavy driving rain and flooding causing havoc across northern #China. pic.twitter.com/RgLpP5vrpD — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) July 31, 2023

Des alertes en amont

« Mais la population a été très informée en amont. Il y avait deux alertes rouges qui avaient été émises pour fortes précipitations avec fermeture des lieux touristiques et des encouragements à rester chez soi. C'était assez anticipé, pointe Vincent Boivin. Les gens ont pris leurs précautions. Par contre, le métro fonctionnait, il n'a pas été fermé. »

Le bilan lourd de ces pluies est lourd, mais loin de celui de Zhengzhou en juillet 2021. Les habitants avaient été surpris par la force du déluge dans la capitale de la province du Henan dans le centre du pays, faute d’avoir été alertés. Le métro avait alors été envahi par la montée des eaux, des bus et des véhicules coincés sous des tunnels totalement immergés par le torrent en quelques minutes, officiellement les inondations avaient fait 398 morts et disparus.

À Pékin, parmi les morts, figurent notamment un pompier qui participait aux opérations de sauvetage, relève le bureau de l’AFP à Pékin. Par ailleurs, quatre secouristes professionnels d'une organisation non gouvernementale, tombés à l'eau, font partie des personnes disparues.

Des hélicoptères et des soldats de l’armée populaire de libération ont acheminé ce mardi 1er août des vivres et des vêtements dans les districts montagneux de Mentougou et de Fangshan, situés à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Environ 150 000 foyers de Mentougou n'ont plus accès à l'eau courante et les autorités y ont dépêché 45 camions-citernes pour assurer un approvisionnement d'urgence, a indiqué mardi le Quotidien de Pékin, un journal officiel.

Dans la ville moyenne de Handan, à environ 400 km au sud de Pékin, des sauveteurs ont réussi dimanche à l'aide d'une grue à extirper un homme de sa voiture entourée par les eaux, avant que son véhicule ne soit emporté par le courant.

Météo extrême et un nouveau typhon en approche

La Chine connaît des conditions météorologiques extrêmes et des températures record cet été, des événements qui, selon des scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique. Selon des experts chinois cités par les médias, les actuelles pluies diluviennes pourraient provoquer des inondations encore plus graves qu'en juillet 2012 à Pékin, lorsque 79 personnes avaient été tuées et des dizaines de milliers évacuées.

Les précipitations devraient sensiblement faiblir mardi, selon les services météorologiques. Mais le répit pourrait être de courte durée, car la Chine se prépare à l'arrivée d'un nouveau typhon, Khanun, qui s'approche des côtes est du pays.

(Et avec AFP)

