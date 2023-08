Inde: polémique autour d'un film de Bollywood accusé de banaliser le génocide nazi contre les juifs

Un film indien de Bollywood a entrainé une polémique internationale : le long métrage « Bawaal », sorti récemment sur la plateforme Amazon Prime, utilise l’histoire des camps de concentration nazis comme décor pour une comédie romantique. Un mélange des genres qui a été dénoncé en Inde ainsi que par une association de défense de la mémoire de l’Holocauste. Mais qui reflète aussi une tolérance croissante pour le personnage d’Hitler en Inde.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Un couple voyage en Europe pour relancer leur mariage, et l’époux, professeur d’histoire, propose de partir sur les traces de l’histoire nazie. Entre deux scènes romantiques, sa femme compare alors la dictature sanguinaire d’Hitler à ses caprices du quotidien, et assimile ses problèmes matrimoniaux aux horreurs du camp d’Auschwitz.

Une banalisation du génocide des juifs, dénoncée par le Centre juif américain Simon Wiesenthal, qui demande à Amazon de retirer le film Bawaal de sa plateforme. Pour l’historien Aditya Mukherkee, ces scènes d’un film grand public reflètent le manque d’éducation des Indiens sur les crimes d’Hitler, mais aussi l’acceptation croissante de ce personnage sous l’influence des nationalistes hindous au pouvoir.

L’organisation nationaliste hindoue du RSS est née en s’inspirant des idées d’Hitler, et ses écoles enseignent aux enfants indiens qu’Hitler était un homme bien qui a développé l’Allemagne et rendu les Allemands fiers de leur race. Ces écoles et ces théories sont plus influentes maintenant.

La critique indienne a dénoncé le manque de sensibilité du réalisateur, alors que sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés, certains spectateurs demeurant plus captivés par la romance entre les deux personnages.

