Japon: plus de 760 000 habitants des îles d’Okinawa appelés à évacuer en vue du typhon Khanun

Les autorités locales d’Okinawa ont appelé plus de 760 000 habitants de ces îles du sud du Japon à évacuer leurs domiciles pour se mettre à l’abri dans des refuges, alors que le typhon Khanun s’approche mardi 1er août. Alors qu’il frappe fortement l’océan Pacifique, le typhon devrait s’abattre sur la zone dans la nuit de mardi à mercredi.

Les consignes des autorités des îles d’Okinawa sont toutefois non contraignantes. Le typhon, qui balaie l'océan Pacifique accompagné de vents d'une vitesse maximale de 180 km/h, devrait s'abattre sur le département dans la soirée ou la nuit, avant de se diriger vers l'est de la Chine plus tard cette semaine.

À 15h locales mardi (6h TU), le typhon décrit comme « puissant » se trouvait à 170 kilomètres au sud-est de Naha, la capitale d'Okinawa, selon l'Agence météorologique japonaise. Des vents violents et de fortes pluies, ainsi que des vagues allant jusqu'à 12 mètres de haut sont annoncées à Okinawa.

« Beaucoup de gens restent chez eux parce que leur maison est construite en béton, a déclaré un responsable de la gestion des catastrophes du département. Mais nous demandons aux personnes qui vivent seules ou dans des maisons en bois dans des zones à faible altitude d'envisager de se mettre à l'abri avant que le typhon ne s'aggrave. »

Plus de 500 vols au départ ou à destination d'Okinawa ont été annulés mardi, et les services locaux de ferry et de bus ont été suspendus en prévision du typhon, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

Les compagnies aériennes Japan Airlines et All Nippon Airways (ANA) ont annoncé que plus de 74 000 passagers au total devraient être affectés par les annulations de vols mardi et mercredi.

(Avec AFP)

