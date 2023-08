Inde: des affrontements entre hindous et musulmans font plusieurs morts dans l'État de l'Haryana

En Inde, de violents affrontements religieux ont lieu depuis deux jours entre hindous et musulmans dans l’État de l’Haryana, aux portes de la capitale, et ont déjà entrainé la mort de six personnes. Ils ont commencé lundi 1er août quand une procession hindoue a fait l’objet de caillassages, et depuis, des foules d’hindouistes attaquent les quartiers musulmans et les mosquées, les forçant à fuir.

Des officiers de police dans les rues de Nuh, dans l'État de l'Haryana, où se déroulent de violents affrontements entre hindous et musulmans. AP - Altaf Qadri

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis Les affrontements ont commencé dès le début de la procession, organisée lundi par deux organisations hindouistes. Des groupes de musulmans l'attaquent pour protester contre une vidéo provocatrice et la participation annoncée d'un homme accusé d'avoir tué deux musulmans de cette région. Les hindous répliquent en attaquant les quartiers musulmans: une mosquée est brulée, et l'un des religieux assassinés. Des dizaines de commerces musulmans sont incendiés et les résidents se retrouvent menacés par des hommes armés, ce qui entraine l'exode de ces familles pauvres. Pour Nilanjan Mukhopadhyay, écrivain spécialiste du nationalisme hindou, les autorités régionales de l'Haryana, tenues par les nationalistes hindous du BJP, ont une part de responsabilité dans ces violences: « Les policiers disent eux-mêmes que cette procession n'aurait pas dû être autorisée, car ce district de Nuh connait de fortes tensions religieuses. Cela a donc été fait volontairement. Le BJP perd en popularité dans certaines zones, et c'est leur manière de polariser l'électorat. » Des centaines de paramilitaires ont été déployés en renfort dans cette zone, qui se situe juste à côté du quartier d'affaires de New Delhi. Certaines multinationales qui y opèrent ont recommandé à leurs employés de rester travailler de chez eux. À lire aussiHindouisme: religion et instrumentalisation par les nationalistes hindous