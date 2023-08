La Chine veut interdire l'accès d'Internet aux mineurs pendant la nuit

La Chine renforce son contrôle sur les smartphones, et cela concerne cette fois les mineurs. Le régulateur chinois du cyberespace envisage de priver les moins de 18 ans d'Internet la nuit et il est également question d'en limiter la durée d'utilisation quotidienne, selon l’annonce faite mercredi 2 août. Les mesures devraient entrer en vigueur en septembre après une consultation publique, mais leur annonce a déjà fait chuter les actions des entreprises technologiques.

Des jeunes chinois regardent leurs téléphones pendant un dîner à Shanghaï, le 3 septembre 2021. La Chine cherche à limiter l'utilisation des mineurs d'internet, des réseaux sociaux et jeux vidéo, notamment la nuit et selon leur âge.

L'accès à Internet interdit aux mineurs entre 22 heures et 6 heures du matin et le reste du temps, ce sera selon leur âge : entre 40 minutes, pour les moins de huit ans, et 2 heures par jour maximum, pour les 16-17 ans.

Ces mesures strictes sont destinées à lutter contre la myopie et l'addiction aux écrans chez les jeunes. Pour les faire respecter, le puissant organisme chinois de surveillance d'Internet, l'Administration chinoise du cyberespace compte s'appuyer sur des moyens techniques.

Les autorités veulent imposer aux fabricants de smartphones un « mode mineur » : Cette fonctionnalité pourra toutefois être désactivée par les parents s'ils le souhaitent.

Mais l'annonce de cette nouvelle législation a d'ores et déjà des conséquences économiques. Plusieurs entreprises chinoises du secteur ont vu leurs actions en bourse chuter.

Selon l'Administration chinoise du cyberespace, cette nouvelle réglementation permettra de « créer un environnement internet sécurisé et sain pour les mineurs », dans la foulée d'autres mesures prises ces dernières années pour « réduire l'addition des mineurs à internet ».

Ces dernières années, la Chine a déjà adopté des mesures similaires. Depuis 2021, les jeunes chinois sont soumis à une limite de temps pour les jeux en ligne : trois heures par semaine. À l'époque, la Chine avait également gelé les licences de nouveaux jeux vidéo pendant neuf mois, avec là encore, des pertes pour les entreprises.

