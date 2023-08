Corée du Sud: le plus grand rassemblement de scouts au monde victime de la chaleur

À l'occasion du 25ᵉ Jamboree scout mondial, qui se déroule jusqu'au 12 août en Corée du Sud, des centaines de personnes souffrent d'insolation et déshydratation. Les températures autour de 35° sont un défi pour les autorités sud-coréennes, qui cherchent à répondre aux besoins des dizaines de milliers de participants. Des moyens d'urgence ont été débloqués, mais l'organisation de l'événement est pointée du doigt et défraie la chronique dans le pays.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol (centre) et son épouse Kim Keon Hee, à sa gauche, lancent des avions en papier lors de la cérémonie d'ouverture de le 25e Jamboree scout mondial à Saemangeum.

Avec notre correspondante à Séoul, Nicolas Rocca

Au beau milieu de ses vacances, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a ordonné l'envoi de bus climatisés et de camions réfrigérés pour protéger les 43 000 scouts réunis dans le sud du pays. Parmi les participants, des adolescents pour la plupart, près de 700 ont eu besoin de traitement ou même d'aller à l'hôpital pour des symptômes liés à une insolation.

La température a grimpé jusqu'à 38°C cette semaine dans la péninsule et la vague de chaleur devrait encore durer plusieurs jours. Certains participants pointent aussi du doigt la présence d'insectes, des conditions sanitaires insuffisantes et problèmes sur la quantité et la qualité de la nourriture. De la moisissure aurait été retrouvée dans des œufs durs.

Des ambassades de pays participants ont fait remonter leur préoccupation aux autorités qui cherchent à réagir. Quelque 4,7 millions d'euros ont été débloqués pour améliorer l'alimentation, créer des zones d'ombre et envoyer sur place des dizaines de médecins militaires et du personnel soignant.

La décision d'organiser un rassemblement de jeunes en plein mois d'août dans l'une des régions les plus chaudes du pays est aussi critiquée. Une polémique sur l'organisation d'un événement international dont le gouvernement se serait bien passé, alors qu'il est en pleine campagne de promotion de la candidature de la ville de Busan pour l'Exposition universelle en 2030.

