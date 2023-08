Corée du Sud: à Séoul, les professeurs expriment leur ras-le-bol

Des milliers de professeurs sud-coréens se sont rassemblés ce samedi 5 août en plein cœur de Séoul pour demander des conditions de travail correctes. Dans un pays où la compétition scolaire est parmi les plus dures au monde, les enjeux sont colossaux et les professeurs comme les élèves subissent une pression intense. Les enseignants demandent d'être protégés des abus des parents.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

C'était la troisième manifestation depuis le suicide, en Corée du Sud, d'une enseignante élémentaire de 23 ans, que certains attribuent au harcèlement dont elle aurait été victime de la part de parents d'élèves.

Vêtus de noir en hommage à leur collègue, retrouvée morte dans sa salle de classe en juillet, ils étaient des dizaines de milliers à crier pour exiger une révision de la loi.

En cause, le texte sur la répression des délits de maltraitance des enfants. Selon cette enseignante, les parents d'élève l'utilisent pour faire chanter les professeurs. Elle assure subir une pression telle qu'elle refuse de donner son nom.

« Quand on explique aux enfants qu'il faut s'appliquer pour écrire, rester calme, s'asseoir sur les sièges, toutes ces choses qui sont considérées comme des pratiques éducatives normales, expose-t-elle, on peut être accusé de "maltraiter émotionnellement les enfants". Nous allons être dénoncés par les parents, et l'école ne va pas nous protéger, nous deviendrons des profs maltraitants... »

Madame Song, institutrice, demande de pouvoir enseigner sereinement : « Nous ne voulons pas grand-chose, simplement un système où les enseignants peuvent être protégés quand les parents font des demandes déraisonnables. J'espère que l'on pourra reconnaître nos méthodes éducatives, et que nous aurons les moyens d'agir lorsque les élèves ont des comportements problématiques en classe. »

Cette semaine, le gouvernement a annoncé que les parents devront désormais prendre rendez-vous pour appeler ou rencontrer les professeurs. Dans le pays avec le taux de natalité le plus bas de l'OCDE, la réussite scolaire semble s'être transformée en une obsession nationale, dont souffrent les élèves comme les enseignants.

Lire aussiCorée du Sud: le plus grand rassemblement de scouts au monde victime de la chaleur

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne