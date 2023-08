Commémorations de Hiroshima: le Japon dénonce la menace nucléaire russe

Comme chaque année le 6 août, le Japon a commémoré la catastrophe de Hiroshima. À cette occasion, le Premier ministre Fumio Kishida a dénoncé les menaces russes de recourir aux armes nucléaires.

Cela fait 78 ans que les États-Unis ont lâché une bombe nucléaire sur la ville de Hiroshima, faisant 140 000 morts, avant le bombardement de Nagasaki trois jours plus tard, faisant lui 74 000 morts.

Ce dimanche 6 août, à Hiroshima, la cloche a sonné, et le moment de recueillement a commencé à la mémoire des victimes, tuées, blessées ou irradiées. Dans la foule étaient présents des survivants, des parents, des proches, et des dignitaires venus de 111 pays, un record.

La menace de la Russie

Et avec les menaces de la Russie d’utiliser ses armes nucléaires, la guerre en Ukraine revient régulièrement dans les discours. « Le chemin devient de plus en plus difficile en raison des divisions croissantes au sein de la communauté internationale sur le désarmement nucléaire et la menace nucléaire de la Russie. Mais c’est justement à cause de cette situation qu’il est important de redonner un élan international à la réalisation d'un monde dénucléarisé », a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida, dont la famille vient de Hiroshima.

D’autant que, selon le gouverneur de Hiroshima, Hidehiko Yuzaki, c’est à cause de la doctrine de la dissuasion nucléaire que la guerre continue en Ukraine. « J’aimerais demander aux avocats de la dissuasion nucléaire : ''allez-vous assumer la mort, en ce moment, de civils ukrainiens innocents ?'' L’Ukraine n’est pas envahie parce qu’elle a abandonné ses armes nucléaires. La Russie a des armes nucléaires, et c’est pour cela que l’Ukraine ne peut stopper l’invasion », a affirmé Hidehiko Yuzaki.

Pour la deuxième année consécutive, Hiroshima n’avait invité à la cérémonie ni la Russie ni la Biélorussie.

