Mer de Chine méridionale: tirs de canon à eau chinois sur des navires philippins

Nouvelles tensions en mer de Chine méridionale : les gardes-côtes chinois ont tiré au canon à eau sur des navires philippins. Manille qualifie cette action d'« illégale et dangereuse ». Et le gouvernement philippin n'est pas le seul à s'insurger. Le département d'État américain et le Canada condamnent également les agissements de Pékin. Le Royaume-Uni, l'Australie et l'UE ont exprimé leur inquiétude et pour le Japon, l'incident est « totalement inacceptable ».

Les gardes-côtes chinois utilisent un canon à eau sur un navire philippin près de l'atoll Second Thomas, dans l'archipel des Spratleys, le 5 août 2023. AP

Au cœur de l'incident se trouve Second Thomas, un atoll des îles Spratleys. Pour Manille, il fait partie de sa Zone économique exclusive (ZEE). Pékin, de son côté, revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris les Spratleys, que les Chinois appellent les îles Nansha. Et ce malgré un jugement international de 2016 en sa défaveur. À lire aussiLes «petits» voisins de la «grande» Chine maritime Ce dimanche, les gardes côtes philippins escortent deux navires de ravitaillement vers Second Thomas, où Manille a stationné du personnel militaire. Mais à l'approche de leur destination, les garde-côtes chinois « bloquent et bombardent d'eau » l'un des navires de ravitaillement. Le deuxième navire ne peut pas décharger sa cargaison. La Chine, elle, a une tout autre lecture : selon Pékin, les navires philippins ont pénétré illégalement dans les eaux des îles Nansha. Et les gardes-côtes chinois n'ont fait que prendre les « mesures nécessaires ». Ce n'est pas le premier incident de ce genre près de Second Thomas : en avril, les garde-côtes chinois ont coupé la route à un navire de patrouille philippin qui transportait des journalistes vers l'atoll. À lire aussiNouvel incident en mer de Chine méridionale entre Pékin et Manille